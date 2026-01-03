कवि गोपालदास नीरज को फिल्मों में कैसे मिला काम? एसडी बर्मन ने रखी शर्त, लिखा ऐसा गाना, बना कालजयी रचना

Etawah: "एक मजहब ऐसा बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाय" जैसी सुंदर और यादगार पक्तियां लिखने वाले कवि गोपाल दास नीरज को 'हिंदी गीतों के राजकुमार ' के नाम से भी जाना जाता है. वे प्रेम, माधुर्य और लय के कवि थे. उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में 4 जनवरी 1925 को हुआ था. उनका बचपन बहुत ही गरीबी और संघर्ष में बीता था. लेकिन ये किस्सा फिर कभी और सही.

गोपाल दास नीरज को एसडी बर्मन की शर्त

हिंदी के प्रमुख और प्रसिद्ध कवि होने के अलावा गोपाल दास नीरज ने हिंदी सिनेमा के लिए भी कई गीत लिखे. आज उनकी जयंती के अवसर आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा जब प्रसिद्ध गायक एसडी बर्मन ने गोपाल दास नीरज के सामने एक गीत लिखने के लिए ऐसी शर्त रख दी थी, जिससे वो गीत लिखने में फेल हो जाएं. लेकिन गोपाल दास नीरज ने न केवल उनकी शर्त को पूरा करते हुए वो गीत लिखा बल्कि यह गीत हिंदी सिनेमा के सदाबहार गीतों में आज भी खूब सुना जाता है.

गोपाल दास नीरज के गीत और एसडी बर्मन के इस किस्से के बारे में विस्तार से बताने से पहले आपको यह बता दें कि गोपाल दास नीरज को फिल्मी गीत लिखने का काम कैसे मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

गोपालदास नीरज को सुन देव आनंद हुए कायल

बड़े-बड़े फिल्मी सितारे कला के पारखी होते हैं, और देव आनंद भी उन्हीं में से एक थे. वे कविताओं और गीतों के शौकीन थे इसलिए बड़े-बड़े कवि सम्मेलनों में जाया करते थे. ऐसी ही एक कवि गोष्ठी में अभिनेता देव आनंद ने गोपाल दास नीरज को सुना और उनके हिंदी बोलने के अंदाज के कायल हो गए. देव आनंद ने गोपालदास नीरज से कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते और लिखते हैं, एक दिन साथ काम करेंगे.

देव आनंद ने गोपाल दास को मुंबई बुलाया

जब देव आनंद फिल्म 'प्रेम पुजारी' बना रहे थे तो गोपालदास नीरज ने एक पत्र लिखकर देव आनंद को उनका वादा याद दिलाया. देव आनंद भी अपने वादे के पक्के थे. उन्होंने गोपालदास को मुंबई आने के लिए एक हजार रुपये भेजे. उन दिनों एक हजार की रकम काफी बड़ी मानी जाती थी. देव आनंद ने कवि गोपालदास को एसडी बर्मन से मिलवाया, तो बर्मन ने गोपालदास को एक ऐसा गाना लिखने के लिए कहा जिसमें उर्दू का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिये था. यह शर्त भले ही कुछ लोगों को बहुत आसान लगे, लेकिन फिल्मी गीतों के मामले में यह काफी कठिन जान पड़ती थी. क्योंकि उर्दू के शब्दों के बीना हिंदी फिल्मों के गीतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है.

एसडी बर्मन की चुनौती पर खरे उतरे गोपालदास नीरज

लेकिन कवि गोपालदास ने एसडी बर्मन की इस चुनौती को स्वीकार किया. इसके बाद उन्होंने जा गाना लिखा, वो कालजयी रचना बन गया. शुद्ध हिंदी में लिखा यह गाना था -'रंगीला रे तेरे रंग में...'. फिल्म प्रेम पुजारी के इस गाने पर वहीदा रहमान ने सफेद साड़ी में बहुत ही मनमोहक और बेहतरीन डांस किया. लता मंगेश्कर द्वारा गाया गया यह गाना आज भी हिट है. 1970 में रिलीज हुई इस फिल्म में वहीदा रहमान और देव आनंद के अलावा शत्रुघ्न सिन्हा और मदनपुरी जैसे कई बड़े सितारों ने काम किया था.

एसडी बर्मन भी गोपालदास की शब्दों की जादूगरी और हिंदी के कायल हो गए. बाद में एसडी बर्मन ने खुद बताया कि मैं तो तुम्हे फेल करना चाहता था. लेकिन तुमने तो मुझे ही हरा दिया.

ये भी पढ़ें: देव आनंद को हो गया था सुरैया से प्यार, नानी बन गईं शादी में रोड़ा