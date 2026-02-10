Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3105141
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

सीएम योगी का सैफई को तोहफा! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर

Lucknow News:मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेस-वे विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में समय खराब हो जाता है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (इटावा) के अंतर्गत 250 शैय्या वाले लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है. यह ट्रॉमा सेंटर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थापित किया जाएगा. इससे सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य आपात परिस्थितियों में घायलों को तुरंत इलाज मिल सकेगा. 

सीएम योगी ने की बैठक 
मंगलवार को बतौर कुलाधिपति विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक्सप्रेस-वे विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में बहुमूल्य समय नष्ट होता है. प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा. 

‘सेंटर फॉर रूरल हेल्थ’ की स्थापना के निर्देश 
मुख्यमंत्री योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में ‘सेंटर फॉर रूरल हेल्थ’ की स्थापना के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें टेली-ओपीडी, वर्चुअल ओपीडी, डिजिटल डेटा एकीकरण तथा मोबाइल आउटरीच जैसी सेवाएं शामिल हों. बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. 

Add Zee News as a Preferred Source

वेस्ट यूपी वालों को भी मिलेगी सहूलियत 
मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा, शिक्षण एवं शोध के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए. उन्होंने कहा कि उपचार, शिक्षण और अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता, संवेदनशीलता तथा समयबद्धता सुनिश्चित की जाए. 

हब-एंड-स्पोक मॉडल को लागू किया जाए 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि देश के अग्रणी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का अध्ययन कर उन्हें विश्वविद्यालय की व्यवस्था में समाहित किया जाए. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय से समाज की उच्च अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में समग्र सुधार हो सके. 

इंटीग्रेटिव मेडिसिन यूनिट की स्थापना होगी 
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में इंटीग्रेटिव मेडिसिन यूनिट की स्थापना की जाएगी. इस इकाई के माध्यम से एलोपैथी एवं आयुष पद्धतियों के समन्वय से रोगी-केन्द्रित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अंतर्गत आयुष विभाग के सहयोग से इंटीग्रेटिव ओपीडी, विशेष क्लीनिक, योग एवं वेलनेस इकाई स्थापित की जाएंगी. 

विश्वविद्यालय से प्रभावी संवाद करें 
स्वास्थ्य जागरूकता एवं जनसंपर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय समाज के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करे. इस क्रम में विश्वविद्यालय में कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट सर्विस की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, रोग-निवारण, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित प्रमाणिक जानकारी तथा शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : यूपी में मौसम ने ली फिरकी! दिन में धूप, सुबह-शाम सर्दी, लखनऊ में फिर बढ़ा AQI का खतरा

यह भी पढ़ें : UP के इस जिलें में करोड़ों की लागत से 86 सड़कों का मरम्मत! 86.25 KM लंबाई की सड़कें चमकेंगी

TAGS

Lucknow news

Trending news

Lucknow news
सीएम योगी का सैफई को तोहफा! आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास बनेगा लेवल-1 ट्रॉमा सेंटर
Gorakhpur News
खाकी का रौब दिखाकर ठगी और वसूली, गोरखपुर में फर्जी इंस्पेक्टर गिरफ्तार
kaushambi news
धोखे में बदला प्यार, गूगल की तकनीक बनी हथियार; रेलवे ट्रैक पर मिला महिला का शव
 Uttarakhand News
अब पहाड़ की राह आसान.. उत्तराखंड में रेलवे का बड़ा विस्तार, केंद्र ने खोल दिया खजाना
mahakumbh monalisa movie
महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा पहुंची प्रयागराज, अब फिल्म की कमाई से करेंगी ये बड़ा काम
CM Yogi Adityanath
कयामत वाले बयान पर मचा राजनीतिक घमासान, विपक्ष का सीएम योगी पर हमला
barabanki newे
शिकायत करने वाले की पत्नी पर आया दारोगा का दिल,कप्तान साहब ने बैठाई जांच
 Uttarakhand News
राजमा से झंगोरा तक... उत्तराखंड के स्वाद ने रचा रिकॉर्ड, 3.7 करोड़ की बिक्री पार
Uttarakhand news
अब हुनर सीखेगा हर श्रमिक.. सीएम धामी ने लॉन्च किया हाईटेक श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल
cm yogi news
कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा- सीएम योगी का बड़ा बयान