Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3237867
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर से दिल्ली तक गूंजा था विद्रोह, जानिए कैसे भड़की थी अंग्रेजों के खिलाफ पहली जनक्रांति

Revolution of 1857: 5 जून 1857 को कानपुर में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए कब्जा कर लिया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया. जानिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पूरी कहानी, इसके कारण और प्रमुख वीरों के बलिदान के बारे में....

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Revolution of 1857: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर वह कौन-सी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी. 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ सैनिक विद्रोह देखते ही देखते जनक्रांति में बदल गया और देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष छिड़ गया. 5 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने कानपुर पर कब्जा कर नाना साहब को पेशवा घोषित किया, जो इस आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था.

कैसे भड़की आजादी की पहली लड़ाई?
19वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी. अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, अत्यधिक करों, आर्थिक शोषण और भारतीय शासकों के राज्यों के विलय ने जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया था. लॉर्ड डलहौजी की 'हड़प नीति' (Doctrine of Lapse) ने झांसी, सतारा और नागपुर जैसे राज्यों को ब्रिटिश शासन में मिला दिया, जिससे भारतीय राजाओं में रोष फैल गया.

विद्रोह के प्रमुख कारण
राजनीतिक कारण: हड़प नीति, अवध का विलय और भारतीय शासकों के अधिकारों का हनन.
आर्थिक कारण: भारी कर व्यवस्था, किसानों का शोषण और स्थानीय उद्योगों का विनाश.
सामाजिक एवं धार्मिक कारण: धर्म परिवर्तन की आशंकाएं और भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप.
सैन्य कारण: भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कम वेतन और पदोन्नति में असमानता.

Add Zee News as a Preferred Source

चर्बी वाले कारतूस बने तात्कालिक वजह
1857 के विद्रोह की तात्कालिक वजह एनफील्ड राइफल के उन कारतूसों को माना जाता है जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की अफवाह फैली थी. इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसने आने वाले बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार की.

मेरठ से दिल्ली तक फैली क्रांति
9 मई 1857 को मेरठ में 85 सैनिकों को कारतूस लेने से इनकार करने पर जेल भेज दिया गया. इसके विरोध में 10 मई को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की ओर कूच किया. 11 मई को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया. इसके बाद विद्रोह कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, इलाहाबाद और बिहार तक फैल गया.

प्रमुख नायक
1857 के संग्राम में मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इनकी बहादुरी आज भी स्वतंत्रता संघर्ष की प्रेरणा मानी जाती है.

क्यों असफल हुआ विद्रोह?
हालांकि यह आंदोलन व्यापक था, लेकिन देश के सभी क्षेत्रों का समर्थन नहीं मिल सका. प्रभावी नेतृत्व, संसाधनों और स्पष्ट रणनीति की कमी भी इसकी कमजोरी बनी. कई बड़े भारतीय शासकों और शिक्षित वर्ग ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, जबकि अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संसाधन और संगठन था.

विद्रोह के परिणाम
1858 में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी रहे. ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया. हड़प नीति खत्म कर दी गई और भारतीय राज्यों को दत्तक उत्तराधिकारी अपनाने का अधिकार वापस मिला. 1857 का संग्राम भले ही तत्काल सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई और आगे चलकर आजादी के आंदोलन की मजबूत नींव रखी. इसी कारण इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है. 

TAGS

revolution of 1857Kanpur News

Trending news

revolution of 1857
कानपुर से गूंजा था विद्रोह, जानिए कैसे भड़की थी अंग्रेजों के खिलाफ पहली जनक्रांति
happy world environment day
स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन: आज की सबसे बड़ी आवश्यकता; जानें इस साल की थीम
mirzapur news
शादी की सालगिरह की खुशियां मातम में बदलीं, गैस लीकेज से लगी आग ने उजाड़ा आशियाना
prayagraj latest news
संगम नगरी में 15 जुलाई तक धारा 163... धरना प्रदर्शन समेत कुल 51 प्रतिबंध लागू
Sant Kabir Nagar News
पत्नी को पाने की जिद में टावर पर चढ़ा युवक, 3 घंटे तक चला हाई-वोल्टेज ड्रामा
Hardoi News
हरदोई में मां की तलाश में बेबस तहसीलदार, मदद को आगे आए अभिनेता फैजल खान
Gorakhpur News
डिवाइडर पर सोया मजदूर बना मिट्टी का कब्रगाह! फोरलेन निर्माण में लापरवाही से गई जान
deoria latest news
भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं तो और क्या? 16 करोड़ के निर्माणाधीन पुल में आई दरार
ballia news
शुभेंदु अधिकारी के PA हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई: बलिया से एक और आरोपी गिरफ्तार
Basti News
सीने पर चाकू के वार, शरीर पर नहीं था एक भी कपड़ा, BDC सदस्य की हत्या से दहला बस्ती