Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2969168
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

देसी घी उत्पादन में नंबर वन यूपी का ये जिला, यहां से देश ही नहीं विदेश में होती है सप्‍लाई

Which City Famous for Desi Ghee:  यूपी में एक शहर ऐसा भी है जो देसी घी उत्‍पादन में टॉप पर है. हर परिवार में दूध-दही और मक्‍खन का कारोबार होता है.  

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Which City Famous for Desi Ghee: दीपावली से पहले खाद्य विभाग की टीम ने म‍िलावटखोरों पर शिकंजा कसा. नकली पनीर, म‍िलावटी खोवा के साथ देसी घी की नकली खेप पकड़ी गई थी. बाजार में नकली देसी घी खपाई जा रही थी. यूपी में एक शहर ऐसा भी है जो देसी घी उत्‍पादन में टॉप पर है. हर परिवार में दूध-दही और मक्‍खन का कारोबार होता है.  

यूपी में सबसे ज्‍यादा देसी घी उत्‍पादन कहां पर होता है  
इटावा का देसी घी न केवल प्रदेश बल्कि देशभर में फेमस है. दूर-दूर के लोग घी खरीदने के लिए इटावा आते हैं. इसने अपनी पहचान बना रखी है.इटावा के हर घर में देसी घी तैयार किया जाता है. इसे बड़े घी कारोबारियों को बेचा जाता है, जो इसे देशभर में सप्लाई करते हैं. इसके बाद यहां का घी कोने-कोने तक पहुंचता है. 

एगमार्क टैग 
इटावा का निर्मल देसी घी नामक ब्रांड को भारत सरकार द्वारा एगमार्क टैग दिया गया है, जो इसकी शुद्धता का प्रमाण है. इटावा में रामलीला रोड स्थित प्लांट में आधुनिक मशीनों के साथ पारंपरिक तरीकों से भी घी का उत्पादन किया जाता है. यहां की घी की शुद्धता पर कोई सवाल नहीं उठाता, इसके पीछे का कारण यह है कि इस प्‍लांट में शुद्धता मापने के लिए फार्मासिस्‍ट की तैनाती की गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फॉर्मासिस्‍ट की तैनाती 
फार्मासिस्‍ट इस प्‍लांट में तैयार देसी घी को परीक्षण करने के बाद ही ब‍िक्री के लिए बाहर भेजते हैं. परीक्षण में कड़ी प्रतिक्रियाओं का पालन किया जाता है. बताया गया कि यहां के देसी घी की शुद्धता मापने के लिए करीब चार घंटे की प्रक्रिया अपनाई जाती है. साल 1956 में यहां के देसी घी को एगमार्क मिल गया. 

लाखों किलो की सप्‍लाई 
इटावा से देशभर में लाखों किलो शुद्ध देसी घी की सप्लाई होती है. इसमें सेना के जवानों और अधिकारियों को भी यहां के देसी घी सप्‍लाई की जाती है. यहां के लोगों का कहना है कि देसी घी और पनीर का कारोबार वर्षों पुराना है. इस गांव का देसी घी पूरे जिले में मशहूर है.

आसपास के लोग आते हैं 
जिले के विभिन्न हिस्सों से लोग दूध लाकर घी बनाने का भी काम करते हैं. इटावा और आस-पास के जिलों से भी लोग यहां घी खरीदने आते हैं. इटावा के देसी घी की कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है. ज्‍यादातर इसकी सप्‍लाई बाहर होती है. 

डिस्क्लेमर 
लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

TAGS

Pure Desi Ghee

Trending news

Dev Diwali 2025
4 या 5 नवंबर, कब है देव दीपावली? दूर कर लें कंन्‍फ्यूजन
Gorakhpur
CM योगी ने वनटांगियों संग मनाई दीवाली, 49 करोड़ की 133 विकास परियोजनाओं की दी सौगात
Hardoi News
हरदोई में 25 हजार के ईनामी गैंगस्टर का हाफ एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली
Kanpur Dehat News
दिव्यांग के जज्बे को सलाम; हाथ खोया हौसला नहीं, पैरों की मदद से बनाकर बेच रहा दीए
Sambhal latest news
30 साल बाद यूपी के इस शहर में मनेगी दिवाली, देवतीर्थों में लौटेगी रोशनी
diwali 2025
ध्यान दें!आतिशबाजी करने का है प्लान,तो सोसाइटियों में रहने वाले जान लें ये जरूरी बात
CM Yogi Diwali Celebration
UP में दीवाली की रौनक! पहले श्रीराम के दरबार में CM योगी ने लगाई हाजिरी,पढ़ें डिटेल
Uttarakhand Winter Alert
इन इलाकों में ठिठुरेंगे लोग, बारिश से गिरेगा पारा, जानें दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम?
kanpur latest news
एक करोड़ इन खातों में डाल दो... 12वीं पास ने व्हाट्सएप पर कंपनी बॉस बन किया बड़ा खेल
deepotsav 2025
सीएम योगी वनटांगियों के साथ मनाएंगे दिवाली, गोरखपुर के इस जंगल में होगा मंगल