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डॉक्टर का गजब कारनामा! हाथ टूटने पर पीठ और पेट तक चढ़ाया प्लास्टर, कांग्रेस ने ट्वीट कर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठाए सवाल

Unnao Trending News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक डॉक्टर का कारनामा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यहां तक कि सरकार के विपक्षी दल कांग्रेस ने भी डॉक्टर के इस कारनामे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 29, 2026, 11:06 PM IST
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हाथ में फ्रेक्चर, पेट तक चढ़ाया प्लास्टर
हाथ में फ्रेक्चर, पेट तक चढ़ाया प्लास्टर

ज्ञानेंद्र प्रताप /उन्नाव: उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 7 साल के एक बच्चे का हाथ टूटने पर डॉक्टर ने ऐसा प्लास्टर चढ़ा दिया, जिसे देखकर परिजन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए. बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन प्लास्टर हाथ से लेकर पीठ और पेट तक चढ़ा दिया गया. 

इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है. यूपी कांग्रेस ने X पर लिखा, “हाथ टूटा तो पेट-पीठ पर प्लास्टर… गजब का स्वास्थ्य मॉडल है उत्तर प्रदेश का ” कांग्रेस ने वीडियो के जरिए सीधे तौर पर यूपी सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं.

क्या है पूरा मामला
माखी थाना क्षेत्र के गुलाबखेड़ा गांव का रहने वाला 7 वर्षीय बच्चा अनुज साइकिल चलाते वक्त गिरने से घायल हो गया था, जिससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया. परिजन इलाज के लिए उसे शहर में संचालित मुस्कान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर ने बच्चे के हाथ का प्लास्टर करने के बजाय हाथ से लेकर पीठ और पेट के हिस्से तक एक साथ प्लास्टर चढ़ा दिया. जब बच्चे को घर लाया गया तो परिजन भी यह देखकर हैरान रह गए कि हाथ के फ्रैक्चर में इतना बड़ा प्लास्टर क्यों किया गया है. बच्चे के शरीर पर चढ़ाए गए इस अजीबोगरीब प्लास्टर का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया. 

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वीडियो वायरल होने के बाद लोग डॉक्टर की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं. परिजनों का कहना है कि बच्चे को प्लास्टर की वजह से काफी परेशानी हो रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हाथ टूटने पर इतना बड़ा प्लास्टर क्यों चढ़ाया गया. 

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