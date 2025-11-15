दिल्ली ब्लास्ट: डॉ. शाहीन का 'नामों निशान मिटा'!....कानपुर GSVM मेडिकल कॉलेज प्रशासन का बड़ा एक्शन

Dr. Shaheen: दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में गिरफ्त में आई लखनऊ की डॉ. शाहीन के खिलाफ कार्रवाई के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर ने बड़ा कदम उठाया है. कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग के बोर्ड से उनका नाम हटा दिया है. पूर्व में विभागाध्यक्ष रही डॉ. शाहीन का नाम कई वर्षों से विभागीय बोर्ड पर अंकित था. अब इसे प्रशासन ने हटवा दिया है.

बोर्ड से नाम हटाया गया

कॉलेज सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद की गई है. कॉलेज प्रशासन किसी भी प्रकार की गलत पहचान या संदर्भ से कॉलेज की छवि पर असर न पड़े, इसलिए तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया. विभागीय बोर्ड में संशोधन किया गया. सूत्रों के अनुसार, जांच टीमें यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि डॉ. शाहीन के कॉलेज अवधि में किसी संदिग्ध गतिविधि का संकेत मिला था या नहीं.

शाहीन के संपर्क में रहने वालों का पता लगाया जा रहा

साथ ही टीम यह भी पता लगाने में जुटी है कि डॉ. शाहीन के संपर्क में कौन-कौन लोग थे. वर्षों पुरानी विभागीय गतिविधियों से कोई महत्वपूर्ण लिंक निकलता है या नहीं. जांच टीम के निशाने पर कई संदिग्ध है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. वहीं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में जो भी जमात रुकने के लिए आती है उनकी चेकिंग की जाएगी. उनके कागजात चेक किए जाएंगे. साथ ही आधार कार्ड भी देखा जाएगा.

कश्मीर से आने वालों का सत्यापन होगा

इसके अलावा कोई भी जम्मू कश्मीर से यहां पर ड्राई फ्रूट या ऊनी शाल बेचने आता है तो उसकी भी चेकिंग की जाएगी. इसको लेकर दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी निकाह ने कहा कि सभी जमतियों के कागज पुलिस के पास रहते हैं जो भी जमात विदेश से आती है उनके टिकट और पासपोर्ट भी पुलिस के पास वेरिफिकेशन के लिए आते हैं. उन्होंने कहा कि जमातियों की चेकिंग की अलग व्यवस्था बनानी चाहिए. ताकि उन्हें दिक्कत न हो.

तीन डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द

बता दें कि दिल्ली धमाके से जुड़े तीन डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़े तीन डॉक्टरों का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है. यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर मेडिकल काउंसिल की सिफारिश और जांच एजेंसियों द्वारा जुटाए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर की गई है. आदेश के अनुसार, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर अदील अहमद राठर और डॉक्टर मुजमिल शकील का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

10 नवंबर को दिल्ली में हुआ था ब्लास्ट

बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में 10 नवंबर को धमाका हुआ था. इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामले की जांच के लिए 10 अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है. इसमें एक आईजी, दो डीआईजी, तीन एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं.

