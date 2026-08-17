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इटावा में डबल मर्डर से सनसनी, घर में खून से लथपथ मिले मां-बेटी के शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

Etawah Double Murder: इटावा में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है. यहां भरथना थाना क्षेत्र के चन्देठी गांव में घर के अंदर मां-बेटी का शव मिला है. विवाहित बेटी के साथ मां घर पर अकेली थी. प्रथम दृष्टया बेटी के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 17, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:50 AM IST
इटावा में डबल मर्डर से सनसनी, घर में खून से लथपथ मिले मां-बेटी के शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप
Image Credit: Etawah Double Murder

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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