इटावा में डबल मर्डर से सनसनी, घर में खून से लथपथ मिले मां-बेटी के शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप

Etawah Double Murder: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. थाना भरथना क्षेत्र के चन्देठी गांव में घर के अंदर मां और उनकी शादीशुदा बेटी का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दोनों की घर के अंदर ही बेरहमी से हत्या की गई है. एक साथ दो हत्याओं की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. यह घटना 15 अगस्त की बताई जा रही है और घर दो दिन से बंद होने की वजह से शवों से दुर्गंध आने के बाद ग्रामीणों को घटना की जानकारी हुई.