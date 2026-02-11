Advertisement
लैंबॉर्गिनी हादसे में नया मोड़; आरोपी शिवम मिश्रा के साथ गाड़ी में बैठे ड्राइवर ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

Kanpur News: कानपुर चर्चित लैंबॉर्गिनी हादसा मामले में बुधवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब खुद को ड्राइवर बताने वाला मोहन अचानक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंच गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 11, 2026, 03:25 PM IST
कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर चर्चित लैंबॉर्गिनी हादसा मामले में बुधवार को उस वक्त नया मोड़ आ गया, जब खुद को ड्राइवर बताने वाला मोहन अचानक कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंच गया. बताया जा रहा है कि आरोपी शिवम मिश्रा के साथ वह कानपुर पहुंचा था. इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है और अब कानूनी बहस तेज हो गई है.

क्या हैं पूरा मामला ? 
दरअसल, कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीसी क्राइम ने मोहन के आत्मसमर्पण का कड़ा विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि एफआईआर में ड्राइवर का नाम दर्ज नहीं है और न ही उसे अब तक वांछित घोषित किया गया है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब वह मुकदमे में नामजद ही नहीं है, तो आखिर आत्मसमर्पण करने की जरूरत क्यों पड़ी?अभियोजन ने कोर्ट से यह भी पूछा कि कहीं यह आत्मसमर्पण जांच और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है. उनका कहना था कि बिना नामजद और बिना वारंट के किसी व्यक्ति का इस तरह आत्मसमर्पण करना संदेह पैदा करता है.

बचाव पक्ष की तैयारी
दूसरी ओर, सूत्रों के मुताबिक बचाव पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अलग तरीके से पेश करने की तैयारी में है. माना जा रहा है कि ड्राइवर के आत्मसमर्पण के जरिए यह साबित करने की कोशिश की जा सकती है कि हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था. हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरें
अब इस पूरे मामले में कोर्ट को यह तय करना है कि मोहन का आत्मसमर्पण स्वीकार किया जाए या नहीं. कानूनी जानकारों का कहना है कि यदि कोर्ट को आत्मसमर्पण में किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रभावित करने की आशंका लगी तो वह इसे खारिज भी कर सकता है. फिलहाल लैंबॉर्गिनी हादसे से जुड़ा यह मामला और अधिक पेचीदा हो गया है. शहर में पहले से चर्चा में रहे इस हाई-प्रोफाइल केस में हर दिन नए खुलासे और मोड़ सामने आ रहे हैं. अब सबकी नजरें कोर्ट के आगामी निर्णय पर टिकी हैं, जो आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई की दिशा तय करेगा.

