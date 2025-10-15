खुद पर पेट्रोल डाल युवक ने लगाई आग, देखते ही देखते बना आग का गोला… CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर ड्यूटी कर घर लौट रहे एक मजदूर ने नशे की हालत में पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर लिया. देखते ही देखते युवक आग का गोला बन गया.

कहां की है ये घटना?

घटना शिवली तिराहे की है. घटना के बाद युवक के भाई ने 12 अक्टूबर को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि किसी अज्ञात ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर युवक को आग लगा दी. पुलिस जांच में जुटी और जब CCTV फुटेज सामने आए तो सच्चाई चौंकाने वाली निकली.

एसीपी का बयान

एसीपी बिल्हौर अमरनाथ ने बताया कि फुटेज के मुताबिक 10 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे सदिकामऊ निवासी रोहित सिंह सेंगर, जो एक होजरी कंपनी में काम करता है, ई-रिक्शा से उतरकर पेट्रोल पंप पहुंचता है. वहां वह 30 रुपए का पेट्रोल बोतल में खरीदता है. इसके बाद वह शिवली तिराहे की ओर जाता है और यश गुप्ता की दुकान से सिगरेट व माचिस खरीदता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसी है हालत?

इसके कुछ ही देर बाद वह खुद पर पेट्रोल डालता है और सिगरेट जलाने का प्रयास करता है. जैसे ही वह माचिस जलाता है, आग उसकी कपड़ों में लग जाती है और वह आग का गोला बन जाता है. इलाके के लोगों ने तुरंत उसे बचाया और बिल्हौर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से उसे उर्सला अस्पताल रेफर किया गया. युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया कि पंप संचालक द्वारा बोतल में पेट्रोल दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच दरोगा राघवेंद्र सिंह कर रहे हैं.

और पढे़ं: दादरपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गगन यादव गिरफ्तार, मेरठ से दबोचा गया फरार आरोपी, कथावाचकों के अपमान के बाद भड़काया था बवाल

