शराब पीने से रोका तो... गुस्से में पति ने पत्नी और बेटे का रेत डाला गला, घंटो शव के पास बैठा रहा फिर...

kanpur crime News​:  कानपुर से एक ऐसा मामला आया है. जिसने पुरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां पर एक शराबी पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी और बेटा का गला रेत कर हत्या कर दिया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:18 AM IST
कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा मामला आया है. जिसने पुरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. यहां पर एक शराबी पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्नी और बेटा का गला रेत कर हत्या कर दिया

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना कानपुर जिले के घाटमपुर थाना क्षेत्र की हैं. बताया जा रहा है कि घटना उस समय हुई जब घर में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही थी. बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में था और विवाद इतना बढ़ गया कि उसने होश खो दिया. गुस्से में आकर उसने पास पड़े धारदार हथियार से पहले पत्नी पर हमला किया और फिर अपने ही ढाई साल के बेटे की भी गला काटकर हत्या कर दी. कुछ ही पलों में हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया.

हत्या के बाद आरोपी क्या किया ? 
जानकारी के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी पति मानसिक रूप से टूट गया और काफी देर तक दोनों शवों के पास बैठकर रोता रहा. आसपास के ग्रामीणों को जब घर से चीख-पुकार न सुनाई देने के बावजूद संदिग्ध स्थिति का अहसास हुआ और वे वहां पहुंचे, तो आरोपी घबरा गया और मौके से फरार हो गया. ग्रामीणों ने जब घर के अंदर का मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए. पत्नी और मासूम बेटे के खून से लथपथ शव देखकर गांव में सनसनी फैल गई.

सूचना के बाद पुलिस आई 
जब घटना की सूचना मिलते ही घाटमपुर थाना पुलिस के पास पहुंची तो वो मौके पर पहुंची. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के कारणों की पुष्टि हो सके.

हत्या का मुख्य वजह क्या ?
पुलिस के मुताबिक,शुरूआती जांच में घरेलू कलह और शराब की लत को हत्या की मुख्य वजह माना जा रहा है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. गांव और आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश जारी है

शराब पीने से रोका तो... गुस्से में पति ने पत्नी और बेटे का रेत डाला गला
