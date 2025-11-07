Unnao News: फेक डिग्री माफियाओं पर शिकंजा! सरस्वती मेडिकल कॉलेज समेत 15 ठिकानों पर ED का ताबड़तोड़ छापा

उन्नाव न्यूज/ज्ञानेंद्र प्रताप: देशभर में फर्जी डिग्री बनाने और बेचने के नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है. गुरुवार सुबह से ही ईडी की कई टीमों ने एक साथ 15 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के कई प्रमुख संस्थान और शैक्षिक कैंपस शामिल हैं. कार्रवाई को लेकर शिक्षा जगत में हड़कंप है.

फर्जी डिग्री रैकेट का बड़ा खुलासा

सूत्रों के अनुसार, यह पूरा नेटवर्क पिछले कई वर्षों से फर्जी डिग्रियां, मार्कशीट और प्रमाण पत्र तैयार कर देशभर में बेच रहा था. छात्रों और अभ्यर्थियों से लाखों रुपये वसूलकर इन्हें सरकारी नौकरी, विदेशों में एडमिशन और अन्य लाभ दिलाए जाते थे. इस धंधे से करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग होने के सबूत सामने आए, जिसके बाद ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू की.

मोनाड यूनिवर्सिटी पर सबसे बड़ी कार्रवाई

सबसे बड़ी छापेमारी हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी और उसके चेयरमैन विजेंद्र हुड्डा के ठिकानों पर चल रही है. विजेंद्र हुड्डा को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी

उन्नाव स्थित सरस्वती मेडिकल कॉलेज में भी ईडी टीम ने कई घंटों तक तलाशी ली. कॉलेज प्रबंधन और प्रिंसिपल से सवाल-जवाब जारी हैं. अधिकारियों को संदेह है कि इस नेटवर्क के जरिए कई मेडिकल, साइंस और नर्सिंग कोर्सों में भी फर्जी प्रवेश व डिग्री जारी की गई होंगी।

आगे की कार्रवाई

ईडी इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान कर सकती है. कई बड़े नामों के सामने आने की संभावना है. जाँच आगे गहराई से बढ़ाई जा रही है.

यह भी पढ़ें : आगरा में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत के बाद कार्रवाई, 9 के खिलाफ जांच शुरू

