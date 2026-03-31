'जिंदा भंडारा' औरैया में बुजुर्ग ने जीते-जी कराई अपनी ‘तेरहवीं’, 2000 लोगों को दिया भोज का न्योता

Auraiya News: औरैया से एक बेहद अनोखा और भावुक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने अपने जीते-जी ही अपनी ‘तेरहवीं’ जैसा भंडारा आयोजित कर दिया. 65 वर्षीय राकेश यादव द्वारा आयोजित इस ‘जिंदा भंडारा’ में करीब 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया
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औरैया न्यूज/गौरव श्रीवास्तव :उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के लक्ष्मणपुर गांव से एक बेहद अनोखा और भावुक मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने अपने जीते-जी ही अपनी ‘तेरहवीं’ जैसा भंडारा आयोजित कर दिया. 65 वर्षीय राकेश यादव द्वारा आयोजित इस ‘जिंदा भंडारा’ में करीब 2000 लोगों को आमंत्रित किया गया, जिससे पूरा गांव चर्चा में आ गया है.
जानिए पूरी जानकारी
दरअसल, राकेश यादव ने इस आयोजन के लिए बाकायदा निमंत्रण पत्र भी छपवाए, जिनमें उनका फोटो और ऊपर बड़े अक्षरों में ‘जिंदा भंडारा’ लिखा गया.ये कार्ड सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं.सोमवार दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हुए इस भंडारे में बड़ी संख्या में ग्रामीण और आमंत्रित लोग शामिल हुए.
बताया जा रहा है कि राकेश यादव तीन भाइयों में सबसे बड़े हैं और तीनों की शादी नहीं हुई थी.उनके एक भाई चंद्रपाल यादव की बीमारी से मौत हो चुकी है, जबकि दूसरे भाई नरेश यादव की हत्या कर दी गई थी. परिवार में लगातार हुई इन घटनाओं ने राकेश को भीतर से तोड़ दिया और उनके जीवन में गहरा अकेलापन छोड़ दिया.
अंतिम संस्कार और तेरहवीं का आयोजन
राकेश यादव का कहना है कि बुढ़ापे में उनके पास कोई ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके या मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और तेरहवीं का आयोजन करे.इसी चिंता ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया. उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति भी एक रिश्तेदार को दान कर दी है और अब एक साधारण मड़ैया में रहकर जीवन गुजार रहे हैं.
इस भंडारे में पूरी, सब्जी, लड्डू सहित कई तरह के व्यंजन तैयार किए गए. बड़ी संख्या में कारीगरों ने भोजन बनाने में हिस्सा लिया. आयोजन को लेकर जहां कुछ लोग इसे राकेश का दर्द और अकेलापन मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे समाज के लिए एक संदेश के रूप में भी देख रहे हैं.राकेश की बहन भी इस आयोजन में शामिल होने पहुंची. हालांकि परिवार के कुछ सदस्यों ने इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद गांव के युवाओं और अन्य लोगों ने बढ़-चढ़कर इसमें भाग लिया.फिलहाल, औरैया का यह ‘जिंदा भंडारा’ पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो एक बुजुर्ग के अकेलेपन और सामाजिक सोच दोनों को उजागर करता है.
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