जब तक जिंदा हैं पेंशन दे दो कुछ दिनों में तो मर ही जाएंगे...बुज़ुर्ग महिला का छलका दर्द, DM से लगाई गुहार

कानपुर देहात/आलोक त्रिपाठी: यूपी के कानपुर देहात जिले में इन दिनों अधिकारियों की लापरवाही लगातार उजागर हो रही है. जिले में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें बुजुर्ग व्यक्तियों को अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके कारण उन्हें मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ अचानक बंद हो गया. वृद्धावस्था पेंशन जैसी महत्वपूर्ण सुविधा बाधित होने से कई बुजुर्गों का जीवन कठिनाई में फंस गया है.

6 महीने से पेंशन बंद, कागजों में हुई 'मुर्दा'

ताज़ा मामला सरवनखेड़ा विकासखंड के तिलौंची गांव का है, जहां की निवासी बुज़ुर्ग महिला कुंती देवी पिछले छह महीनों से अपनी बंद पेंशन को लेकर परेशान हैं. ग्राम सचिव द्वारा उन्हें रिकॉर्ड में मृत दर्शा दिया गया, जिसके बाद उनकी पेंशन रोक दी गई. समस्या बढ़ने पर पीड़ित महिला डीएम कार्यालय पहुंचीं और अधिकारियों को पूरी परेशानी बताई. उनका कहना है कि वह पूरी तरह जीवित हैं, फिर भी अभिलेखों में मृत दिखाकर उनका हक छीन लिया गया है.

अफसरों की चौखट के काट रही चक्कर

कुंती देवी बोली सरकार बुर्जुग के लिए सोचती है कि उन्हें कहीं भटकना न पड़े. इसलिए पेंशन देती है लेकिन ये काट देते हैं अरे जब तक जिंदा हैं तब तक देते रहें अब कितने दिन और जिंदा रह पाएंगे. जब मर जाए तो काट दें लेकिन अभी तो देते रहें, कुंती देवी के कोई बेटे नहीं है. बेटे की मौत पहले ही हो चुकी हैं. उनकी जीविका सरकार द्वारा मिलने वाली पेंशन पर टिकी थी. लेकिन 6 महीने से न मिलने पर जीविका अस्त व्यस्त हो गई. अब कुंती देवी अधिकारियों के चौखट के चक्कर काट रही है.

शिकायत के बाद भी समाधान नहीं

कुंती देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव के कार्यालय में कई बार जाने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई. उल्टा उन्हें कई दिनों तक चक्कर ही लगवाए गए. पेंशन बंद होने के कारण उनका जीवनयापन मुश्किल हो गया है. उन्होंने बताया कि SDM, CDO, DM से लेकर तहसील दिवस तक शिकायतें करने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिससे वे मानसिक रूप से भी परेशान हैं.

ग्राम सचिव पर की कार्रवाई की मांग

बुज़ुर्ग महिला ने ग्राम सचिव पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यह गंभीर लापरवाही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है. इस पूरे मामले में प्रभारी खंड विकास अधिकारी विमल सचान ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने कुंती देवी को भरोसा दिलाया है कि रिकॉर्ड सुधार जल्द कराया जाएगा और उनकी पेंशन बहाल की जाएगी. छह महीनों से परेशान बुज़ुर्ग महिला अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है..