फर्रुखाबाद में 3.6 लाख फर्जी वोटर? निर्वाचन आयोग ने सौंपी लिस्ट, बीएलओ करेंगे वेरिफिकेशन

Farrukhabad Duplicate Voter News: यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी बीच फर्रुखाबाद जिले से डुप्लीकेट वोटर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. स्क्रीनिंग में करीब 3.6 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले हैं.
Trending Photos
फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच फर्रुखाबाद जिले से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. राज्य निर्वाचन आयोग की स्क्रीनिंग में मतदाता सूची में 3.6 लाख डुप्लीकेट मतदाता सामने आए हैं. इन नामों का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी बीएलओ को सौंपी गई है. वोटर और उसके पिता का एक ही नाम होने के चलते सूची से नाम हटाने की तैयारी शुरू की गई है.
प्रदेश में सवा करोड़ डुप्लीकेट वोटर
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का एआई के माध्यम से विश्लेषण किया गया. इसमें करीब प्रदेश में सवा करोड़ मतदाता डुप्लीकेट पाए गए. इसमें जनपद फर्रुखाबाद के भी 3.6 लाख डुप्लीकेट मतदाता निकले हैं. आयोग ने यह डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए भेजी है.
बीएलओ को वेरिफिकेशन के लिए दी गई लिस्ट
बूथवार यह सूची अब बीएलओ को सत्यापन के लिए उपलब्ध करा दी गई है. ताकि 18 अगस्त से शुरू हुए घर-घर सत्यापन में इन नामों को जांचा जा सके. यह प्रक्रिया 19 सितंबर तक पूरी करनी है.
करीब 30 प्रतिशत बीएलओ ने अभी काम शुरू नहीं किया
सत्यापन कार्य के लिए जिले में कुल 888 बीएलओ तैनात हैं. सभी बीएलओ को आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई एप पर लाग-इन कर काम शुरू करना है. स्थिति यह है लगभग 30 प्रतिशत बीएलओ ने अभी एप पर लाग-इन ही नहीं किया है. इससे मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल तैयार करने का कार्य समय से पूरा होने की संभावना पर सवाल खड़ा हो गया है.
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को
19 सितंबर तक सत्यापन पूर्ण करने के बाद बीएलओ 29 सितंबर तक हस्तलिखित मतदाता सूची संबंधित एसडीएम को सौंपेंगे. इसके बाद सात अक्टूबर से 24 नवंबर तक कंप्यूटराइजेशन के बाद पांच दिसंबर को सूची का अनंतिम प्रकाशन बूथों पर किया जाएगा. इस पर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और उनके निस्तारण के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को बूथों पर किया जाएगा.
अपर जिलाधिकारी ने कहा, “राज्य निर्वाचन आयोग की सूची केवल नाम व पिता का नाम एक होने के आधार पर उपलब्ध कराई गई है. वास्तविक स्थिति सत्यापन के बाद ही साफ हो सकेगी. जनपद में फिलहाल बाढ़ का प्रकोप चल रहा है. जनपद के 162 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. इसके अलावा भी कई गांव में आवागमन सुलभ न होने के कारण काफी बीएलओ अभी काम शुरू नहीं कर सके हैं. सत्यापन कार्य समय से पूरा कर लिया जाएगा.
लखनऊ-कानपुर में चलेंगी ई-बसें, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें किन रुटों पर होगा बसों का संचालन