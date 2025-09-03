फर्रुखाबाद में 3.6 लाख फर्जी वोटर? निर्वाचन आयोग ने सौंपी लिस्ट, बीएलओ करेंगे वेरिफिकेशन
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2906980
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

फर्रुखाबाद में 3.6 लाख फर्जी वोटर? निर्वाचन आयोग ने सौंपी लिस्ट, बीएलओ करेंगे वेरिफिकेशन

Farrukhabad Duplicate Voter News: यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी बीच फर्रुखाबाद जिले से डुप्लीकेट वोटर से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है. स्क्रीनिंग में करीब 3.6 लाख डुप्लीकेट वोटर मिले हैं.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 10:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farrukhabad news
Farrukhabad news

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच फर्रुखाबाद जिले से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है. राज्य निर्वाचन आयोग की स्क्रीनिंग में मतदाता सूची में 3.6 लाख डुप्लीकेट मतदाता सामने आए हैं. इन नामों का सत्यापन कराने की जिम्मेदारी बीएलओ को सौंपी गई है. वोटर और उसके पिता का एक ही नाम होने के चलते सूची से नाम हटाने की तैयारी शुरू की गई है.

प्रदेश में सवा करोड़ डुप्लीकेट वोटर
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची का एआई के माध्यम से विश्लेषण किया गया. इसमें करीब प्रदेश में सवा करोड़ मतदाता डुप्लीकेट पाए गए. इसमें जनपद फर्रुखाबाद के भी 3.6 लाख डुप्लीकेट मतदाता निकले हैं. आयोग ने यह डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची जिलाधिकारी को सत्यापन के लिए भेजी है. 

बीएलओ को वेरिफिकेशन के लिए दी गई लिस्ट
बूथवार यह सूची अब बीएलओ को सत्यापन के लिए उपलब्ध करा दी गई है. ताकि 18 अगस्त से शुरू हुए घर-घर सत्यापन में इन नामों को जांचा जा सके. यह प्रक्रिया 19 सितंबर तक पूरी करनी है.

Add Zee News as a Preferred Source

करीब 30 प्रतिशत बीएलओ ने अभी काम शुरू नहीं किया
सत्यापन कार्य के लिए जिले में कुल 888 बीएलओ तैनात हैं. सभी बीएलओ को आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई एप पर लाग-इन कर काम शुरू करना है. स्थिति यह है लगभग 30 प्रतिशत बीएलओ ने अभी एप पर लाग-इन ही नहीं किया है. इससे मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल तैयार करने का कार्य समय से पूरा होने की संभावना पर सवाल खड़ा हो गया है.

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को
19 सितंबर तक सत्यापन पूर्ण करने के बाद बीएलओ 29 सितंबर तक हस्तलिखित मतदाता सूची संबंधित एसडीएम को सौंपेंगे. इसके बाद सात अक्टूबर से 24 नवंबर तक कंप्यूटराइजेशन के बाद पांच दिसंबर को सूची का अनंतिम प्रकाशन बूथों पर किया जाएगा. इस पर दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और उनके निस्तारण के बाद सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी को बूथों पर किया जाएगा.

अपर जिलाधिकारी ने कहा, “राज्य निर्वाचन आयोग की सूची केवल नाम व पिता का नाम एक होने के आधार पर उपलब्ध कराई गई है. वास्तविक स्थिति सत्यापन के बाद ही साफ हो सकेगी. जनपद में फिलहाल बाढ़ का प्रकोप चल रहा है. जनपद के 162 गांव बाढ़ प्रभावित हैं. इसके अलावा भी कई गांव में आवागमन सुलभ न होने के कारण काफी बीएलओ अभी काम शुरू नहीं कर सके हैं. सत्यापन कार्य समय से पूरा कर लिया जाएगा.

लखनऊ-कानपुर में चलेंगी ई-बसें, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें किन रुटों पर होगा बसों का संचालन

 

 

TAGS

Farrukhabad news

Trending news

Hardoi News
हरदोई: रिक्शा चालक की बेरहमी से हत्या,2 हिस्सों में बंटा सिर, परिजनों ने की रोड जाम
Kanpur News
कानपुर के बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव रद्द,मायावती का आया रिएक्शन
Kurukshetra rain
बारिश के चलते भरभराकर गिरी घर की छत, मलबे में दबने से 2 भाइयों की मौत, 4 घायल
girlfriend slaps boyfriend
Kanpur News: बेरहम प्रेमिका! 10 सेकेंड में प्रेमी को जड़े तड़ातड़ 11 थप्पड़
bijnor news
बिजनौर में आदमखोर गुलदार ने 6 साल के मासूम को बनाया निवाला,अब तक 33 का कर चुका शिकार
Accident on Purvanchal Expressway
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार भिड़ंत
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में और बरसेंगे मेघ! गरज-चमक के साथ बेतहाशा बारिश की चेतावनी
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में बारिश का हाई अलर्ट!देहरादून-नैनीताल समेत 5 जिलों में झूमकर बरसेंगे मेघ
Varanasi News
स्‍वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ीं, दो साल पुराने विवादित बयान में केस दर्ज
Saharanpur news
बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने पहुंचे पिता को पीटा, सहारनपुर के स्‍कूल में बवाल!
;