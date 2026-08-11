दो बेटियों का पिता बना बच्चा चोर! बेटा पाने की सनक में 5 लाख की 'सुपारी', कानपुर में SDO की खौफनाक इनसाइड स्टोरी

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Kanpur Child Theft/ प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से बच्चा चोरी करने की कोशिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस पूरी वारदात की पटकथा बिजली विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी ने लिखी थी. पुलिस ने साजिश करने वाले मुख्य आरोपी बिजली विभाग के एसडीओ (SDO) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
बेटे की चाहत में रची खौफनाक साजिश
गिरफ्तार आरोपी की पहचान आरके वर्मा के रूप में हुई है, जो मौदहा कस्बे के बिजली सब-स्टेशन में पिछले छह महीने से एसडीओ के पद पर तैनात था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मूल रूप से घाटमपुर के सूखापुर गांव का रहने वाला है. आरोपी एसडीओ की पहले से दो बेटियां हैं और वह लंबे समय से बेटे की चाहत रख रहा था. इसी चाहत में उसने बांदा की रहने वाली एएनएम गीता से संपर्क किया और उसे सीएचसी से नवजात लड़का चोरी करने के एवज में 5 लाख रुपये देने का लालच दिया.
अस्पताल कर्मियों ने नाकाम की कोशिश
पुलिस के मुताबिक, 11 मई की रात साजिश के तहत एएनएम गीता घाटमपुर सीएचसी में दाखिल हुई. फिर एक नवजात बच्चे को चुराकर ले जाने की कोशिश करने लगी. हालांकि, अस्पताल के कर्मचारियों की सतर्कता की वजह से एएनएम को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान जब एएनएम से पूछताछ की गई, तो पूरी साजिश का मास्टरमाइंड एसडीओ आरके वर्मा निकला.
मानव तस्करी और अपहरण की धारा में मुकदमा
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीओ के खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण की साजिश रचने के तहत मामला दर्ज कर लिया. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अधिकारी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में बम्हैरी गांव के किसान अवनीश का कहना है कि उनकी पत्नी मंजू को डिलीवरी के लिए 11 मई को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसी शाम उसने एक बेटे को जन्म दिया. रात को करीब 10 बजे एक संदिग्ध महिला खुद को स्टाफ नर्स बताकर जच्चा-बच्चा वार्ड में आई और चेकअप के नाम पर उनके बच्चे को गोद में लेकर अचानक बाहर निकल गई.
एक हफ्ते से अस्पताल में काट रही थी चक्कर
उनका का कहना है कि मंजू के तुरंत फोन करने पर वार्ड के बाहर मौजूद पति अवनीश और वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने मिलकर आरोपी महिला को अस्पताल के गेट के पास ही पकड़ लिया. महिला ने शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश की. सूचना पर पहुंची घाटमपुर पुलिस को आरोपी ने पहले अपना नाम गीता देवी बताया, फिर बांदा जिले के बबेरू थाना क्षेत्र के अनुवान गांव की रहने वाली बताया. उसने कभी खुद को कानपुर का, तो कभी हमीरपुर और बांदा का निवासी बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस उसका झूठ पकड़ लिया.
पुलिस का कहना है कि वह पिछले एक हफ्ते के भीतर करीब पांच बार अस्पताल आ चुकी थी और स्टाफ रूम के आसपास चक्कर काटकर वार्ड की रेकी कर रही थी.
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