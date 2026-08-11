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दो बेटियों का पिता बना बच्चा चोर! बेटा पाने की सनक में 5 लाख की 'सुपारी', कानपुर में SDO की खौफनाक इनसाइड स्टोरी

Kanpur Child Theft: कानपुर के घाटमपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां बच्चा चोरी मामले में पुलिस ने बिजली विभाग के एसडीओ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि बेटे की चाहत में एसडीओ आरके वर्मा ने एएनएम को पांच लाख रुपये देने का लालच देकर बच्चा चोरी की साजिश रची थी.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 11, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:00 AM IST
दो बेटियों का पिता बना बच्चा चोर! बेटा पाने की सनक में 5 लाख की 'सुपारी', कानपुर में SDO की खौफनाक इनसाइड स्टोरी
Image Credit: Kanpur Child Theft

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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