दो बेटियों का पिता बना बच्चा चोर! बेटा पाने की सनक में 5 लाख की 'सुपारी', कानपुर में SDO की खौफनाक इनसाइड स्टोरी

मानव तस्करी और अपहरण की धारा में मुकदमा

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसडीओ के खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण की साजिश रचने के तहत मामला दर्ज कर लिया. उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी अधिकारी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है. इस पूरे मामले में बम्हैरी गांव के किसान अवनीश का कहना है कि उनकी पत्नी मंजू को डिलीवरी के लिए 11 मई को घाटमपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां उसी शाम उसने एक बेटे को जन्म दिया. रात को करीब 10 बजे एक संदिग्ध महिला खुद को स्टाफ नर्स बताकर जच्चा-बच्चा वार्ड में आई और चेकअप के नाम पर उनके बच्चे को गोद में लेकर अचानक बाहर निकल गई.