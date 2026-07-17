/कानपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम ने किया लाठीचार्ज; बाल पकड़ थप्पड़ जड़े, नाले में गिरे लोग, विरोध पड़ा भारी

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प्रवीन पांडे/कानपुर: कानपुर के गोविंद नगर क्षेत्र की कच्ची बस्ती में शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की प्रवर्तन टीम को स्थानीय लोगों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा. विरोध बढ़ने पर हालात तनावपूर्ण हो गए और मौके पर मौजूद प्रवर्तन दल ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया. इस दौरान कई लोगों के साथ मारपीट होने और लाठीचार्ज की बात सामने आई. अफरा-तफरी में कुछ लोग पास के नाले में भी गिर गए. बढ़ते विवाद और हंगामे के बीच नगर निगम की टीम बिना अतिक्रमण हटाए वापस लौट गई.
शिकायत के बाद पहुंची थी प्रवर्तन टीम
जानकारी के अनुसार, गोविंद नगर कच्ची बस्ती के पास गोविंदपुरी पुल के नीचे कथित अवैध कब्जों को लेकर एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुल के नीचे स्ट्रीट वेंडरों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है. इसी शिकायत के आधार पर नगर निगम का प्रवर्तन दस्ता मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंचा था.
स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के दौरान एक दुकान में कथित रूप से मादक पदार्थों की बिक्री का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बाद माहौल और अधिक गरमा गया. इसी दौरान अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई.
मारपीट और भगदड़ के आरोप
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद बढ़ने पर प्रवर्तन दल के कुछ सदस्यों ने बल प्रयोग किया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई लोगों को लाठियों से पीटा गया, कुछ के साथ धक्का-मुक्की और थप्पड़ मारने जैसी घटनाएं भी हुईं. अचानक हुई कार्रवाई से बस्ती में भगदड़ मच गई और भागने के दौरान कुछ लोग नाले में जा गिरे. घटना के बाद क्षेत्र में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा.
शहर में राजनीतिक प्रदर्शन भी रहा चर्चा में
उधर, कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के एक बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने राज्य सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की. इसके जवाब में भाजपा कार्यकर्ता भी सड़क पर उतर आए और उन्होंने सरकार तथा सतीश महाना के समर्थन में प्रदर्शन किया.
दोनों दलों के समर्थकों के आमने-सामने आने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई. इस दौरान पोस्टर जलाने, नारेबाजी, धक्का-मुक्की और पुलिस के हस्तक्षेप की नौबत आ गई. हंगामे के बीच कुछ पुलिसकर्मियों के बैज नोचे जाने की भी सूचना है. पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित कर दोनों पक्षों को अलग कराया. फिलहाल दोनों घटनाओं को लेकर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.