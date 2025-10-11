Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2957280
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Etah News: करवाचौथ पर पत्नी मांगती रही लंबी उम्र की दुआ, अज्ञात वाहन ने मिटा दिया सुहाग, पति की जगह आई मौत की खबर

Etah News: एटा में करवाचौथ पर पत्नी की खुशियों पर टूटा दुखों का पहाड़. घर लौटते वक्त युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आए, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Etah News: करवाचौथ पर पत्नी मांगती रही लंबी उम्र की दुआ, अज्ञात वाहन ने मिटा दिया सुहाग, पति की जगह आई मौत की खबर

एटा/हर्ष द्विवेदी: उत्तरप्रदेश की एटा में करवाचौथ जैसे पवित्र पर्व पर जहां सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं एटा जिले में एक हृदयविदारक घटना ने इस पर्व की खुशियों को मातम में बदल दिया.

क्या है पूरा मामला ? 
यह घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की है. जहां आईटीआई के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई.  मृतक की पहचान नवीपुरा निवासी विवेक लोधी के रूप में हुई है, जो गुड़गांव में एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत था.

पुलिस ने क्या किया ? 
जानकारी के अनुसार विवेक लोधी करवाचौथ के मौके पर पत्नी के बुलावे पर अपने घर नवीपुरा गांव लौट रहे थे. घर पर उनकी पत्नी करवाचौथ का व्रत रखकर पूजा की तैयारियों में जुटी थीं और पति की लंबी उम्र के लिए पूरे मन से उपवास कर रही थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.  राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती, विवेक की मौके पर ही मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

परिवार में मातम का माहौल 
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई. पत्नी, जो करवाचौथ की पूजा के लिए पति का इंतजार कर रही थी, पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। पूरे परिवार में मातम का माहौल है और गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है.

स्थानीय लोगों ने क्या कहां ? 
स्थानीय लोगों के अनुसार विवेक बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव के थे. उनकी मौत की खबर ने गांव के हर व्यक्ति को झकझोर दिया है. पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़िये : गंगा एक्सप्रेसवे के खुलने का काउंटडाउन शुरू! मेरठ से बदायूं तक 130 Km की रफ्तार से फर्राटा भरेंगे वाहन
 

TAGS

Etah news

Trending news

Etah news
करवाचौथ पर पत्नी मांगती रही लंबी उम्र की दुआ, अज्ञात वाहन ने मिटा दिया सुहाग
Asia Largest Fish Market in Chandauli
चंदौली को PM मोदी का तोहफा, प्रदेश की पहली 'स्टेट ऑफ द आर्ट' फिश मार्केट का उद्घाटन
Hardoi News
मां को उतारा मौत के घाट, बहन पर हसिए से हमला… अमित के गुस्से का खौफनाक अंजाम
Monalisa
अब बड़े पर्दे पर चमकेगी मोनालिसा की किस्मत! ‘द मणिपुर फाइल्स’ से करेंगी डेब्यू
Bulldozer Action in Ghaziabad
गाजियाबाद में फिर गरजा 'बाबा का बुलडोजर', इस इलाके में कई अवैध निर्माण जमींदोज
Gonda News
आपकी बेटी मां बन गई है… डॉक्टर की बात सुनकर उड़ गए नाबालिग के परिजनों के होश,
Matikala Mahotsav
10 दिवसीय माटीकला महोत्सव की शुरुआत, परंपरा और नवाचार का है ये संगम, पढ़ें डिटेल्स
Agra News
पहले काटा हाथ, फिर खून से भरी मांग...करवाचौथ से पहले प्रेमिका से मिलने पहुंचा आशिक
Pawan Singh
'BJP का सच्चा सिपाही हूं...'भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार चुनाव से किया किनारा
baghpat news
बियर पर बवाल! ओवररेटिंग का विरोध किया तो दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा