Etah News: करवाचौथ पर पत्नी मांगती रही लंबी उम्र की दुआ, अज्ञात वाहन ने मिटा दिया सुहाग, पति की जगह आई मौत की खबर

एटा/हर्ष द्विवेदी: उत्तरप्रदेश की एटा में करवाचौथ जैसे पवित्र पर्व पर जहां सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं, वहीं एटा जिले में एक हृदयविदारक घटना ने इस पर्व की खुशियों को मातम में बदल दिया.

क्या है पूरा मामला ?

यह घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की है. जहां आईटीआई के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक की पहचान नवीपुरा निवासी विवेक लोधी के रूप में हुई है, जो गुड़गांव में एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के पद पर कार्यरत था.

पुलिस ने क्या किया ?

जानकारी के अनुसार विवेक लोधी करवाचौथ के मौके पर पत्नी के बुलावे पर अपने घर नवीपुरा गांव लौट रहे थे. घर पर उनकी पत्नी करवाचौथ का व्रत रखकर पूजा की तैयारियों में जुटी थीं और पति की लंबी उम्र के लिए पूरे मन से उपवास कर रही थीं. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक मदद पहुंचती, विवेक की मौके पर ही मौत हो गई.

परिवार में मातम का माहौल

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में चीख-पुकार मच गई. पत्नी, जो करवाचौथ की पूजा के लिए पति का इंतजार कर रही थी, पति की मौत की खबर सुनकर बेसुध हो गई। पूरे परिवार में मातम का माहौल है और गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई है.

स्थानीय लोगों ने क्या कहां ?

स्थानीय लोगों के अनुसार विवेक बेहद शांत और मिलनसार स्वभाव के थे. उनकी मौत की खबर ने गांव के हर व्यक्ति को झकझोर दिया है. पुलिस फिलहाल अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है.

