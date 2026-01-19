चार मर्डर से दहल उठा एटा! खून से लथपथ मिले दादा-दादी, मां और बहन

Etah Murder Case: यूपी के एटा जिले में एक ही परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. चार लोगों की हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना पर मौके पर आला पुलिस अधिकारी पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह है पूरा मामला

यह दिल दहला देने वाली घटना थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने गंगा सिंह के परिवार के चार सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में एक बुजुर्ग और दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है. जिनका इलाज जिला मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई.

बेटा गया था मेडिकल स्टोर

बताया जा रहा है कि घटना के समय परिवार का बेटा, जो मेडिकल स्टोर चलाता है, अपनी दुकान पर मौजूद था. इसी वजह से वह इस हमले का शिकार होने से बच गया. बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग और महिलाओं को निशाना बनाते हुए धारदार हथियार से हमला किया. घटना का खुलासा तब हुआ, जब मृतक का नाती स्कूल से घर वापस लौटा. घर का नजारा देखकर मासूम चीख पड़ा, जिसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई.

पूरे इलाके की घेराबंदी की

सूचना मिलते ही मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड पहुंची. पूरे इलाके को पुलिस ने घेराबंदी कर सील कर दिया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. दिनदहाड़े हुई इस हत्याकांड से न सिर्फ नगला प्रेमी, बल्कि पूरे एटा शहर में डर का माहौल है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज जारी है.

सात लोगों का परिवार था

पुलिस ने बताया कि एटा–शिकोहाबाद रोड स्थित शहर से सटे गांव नगला प्रेमी में गंगा सिंह के परिवार में कुल सात सदस्य हैं. घटना के समय घर में 70 वर्षीय गंगा सिंह, उनकी पत्नी 65 वर्षीय श्यामा देवी, पुत्रवधू 40 वर्षीय रत्ना पत्नी कमल सिंह और 19 वर्षीय बेटी ज्योति मौजूद थीं. गंगा सिंह के बेटे कमल सिंह बाजार गए हुए थे, जबकि उनकी बड़ी बेटी लक्ष्मी अपनी चश्मे की दुकान पर थी. कमल सिंह का बेटा देवांश स्कूल गया हुआ था. घटना के दौरान गंगा सिंह और उनकी पत्नी नीचे के कमरे में थे, जबकि रत्ना और ज्योति ऊपर के कमरे में मौजूद थीं.

दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या

इसी बीच हमलावर घर में दाखिल हुए. पहले नीचे के कमरे में गंगा सिंह और उनकी पत्नी श्यामा देवी के सिर पर हमलाकर हत्या कर दी. श्यामा देवी के चेहरे पर ईंट और भारी वस्तु से वार किया गया था. इसके बाद हमलावर ऊपर के कमरे में रत्ना और ज्योति को भी मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. दोपहर करीब 2.15 बजे घटना का खुलासा हुआ.