/जीते जी सुध न ली, मौत के बाद भी नहीं पसीजा दिल... इटावा में बच्चों ने करोड़पति पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ा

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अन्नू चौरसिया/इटावा: यूपी के इटावा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो रिश्तों को शर्मसार ही नहीं बाप बेटे के रिश्ते को तार तार कर रहा है. एक बाप अपने बेटे को जीवनभर हर मुश्किल परिस्थितियों में रहकर पढ़ाता है, लिखाता है, ताकि वह बड़ा होकर उसकी लाठी बनेगा, उसका सहारा बनेगा, लेकिन इटावा से आई इस घटना ने हर किसी को परेशान कर दिया है.
यह है पूरा मामला
दरअसल, गाजियाबाद के रहने वाले कुबेर, धादु भारत के करोड़पति पिता राजकुमार से पिछले दो वर्षों मतलब नहीं रखा और वह जमीन के कुछ हिस्सों को बेच दिया था और अभी भी कुछ हिस्सा बचा हुआ है. उसको रिश्तेदार ले रहे हैं, लेकिन बेटे अपने पिता से ऐसे अलग हुए कि दो वर्षों से हाल चाल भी नहीं लिया. जब पिता की तबीयत खराब हुई तो उनको सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां पर एक माह के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई.
एक महीने अस्पताल में चला इलाज
एक माह तक तीन बेटे और एक बेटी देखने तक नहीं आए. जब इस मामले में जानकारी मिली तो पता किया गया कि राजकुमार के बेटे गाजियाबाद में रहते हैं, तब इटावा के एक एनजीओ रक्तदाता समूह के द्वारा बेटे से संपर्क किया गया तो पहले उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दो वर्षों से मेरा मतलब नहीं रखा है, उसके बाद कई कॉल मैसेज करने के बावजूद भी राजकुमार के बेटे ने फोन नहीं उठाया और ना ही अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए आए है. इसके बाद 15 अगस्त आजादी के दिन उनकी आत्मा को आजादी देते हुए रक्तदाता समूह ने पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया है.
बेटों का इंतजार कर रहीं पिता की अस्थियां
अब पिता के जाने के बाद उनके पिता की अस्थियां अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं. जीते जी ना सही कम से कम मरने के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर दें, लेकिन इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तीनों बेटे और एक बेटी का दिल नहीं पसीज रहा है. इटावा में हुए इस मामले में एक बार फिर से बाप बेटे के रिश्ते पर सवाल खड़े कर रही है.
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