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जीते जी सुध न ली, मौत के बाद भी नहीं पसीजा दिल... इटावा में बच्चों ने करोड़पति पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ा

Etawah News: इटावा में बाप-बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महीने तक पिता का इलाज अस्पताल में चलता रहा, लेकिन बच्चे देखने तक नहीं पहुंचे. इतना ही नहीं नहीं पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार से भी मुंह मोड़ लिया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 16, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:34 PM IST
जीते जी सुध न ली, मौत के बाद भी नहीं पसीजा दिल... इटावा में बच्चों ने करोड़पति पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ा
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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