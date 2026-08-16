/जीते जी सुध न ली, मौत के बाद भी नहीं पसीजा दिल... इटावा में बच्चों ने करोड़पति पिता के अंतिम संस्कार से मुंह मोड़ा

एक महीने अस्पताल में चला इलाज

एक माह तक तीन बेटे और एक बेटी देखने तक नहीं आए. जब इस मामले में जानकारी मिली तो पता किया गया कि राजकुमार के बेटे गाजियाबाद में रहते हैं, तब इटावा के एक एनजीओ रक्तदाता समूह के द्वारा बेटे से संपर्क किया गया तो पहले उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दो वर्षों से मेरा मतलब नहीं रखा है, उसके बाद कई कॉल मैसेज करने के बावजूद भी राजकुमार के बेटे ने फोन नहीं उठाया और ना ही अपने पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए आए है. इसके बाद 15 अगस्त आजादी के दिन उनकी आत्मा को आजादी देते हुए रक्तदाता समूह ने पुलिस की मौजूदगी में शव का अंतिम संस्कार किया है.