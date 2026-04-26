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इटावा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, चार सगे भाइयों का गिरोह गिरफ्तार, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

Etawah News: इटावा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. इस गिरोह में शामिल चारों आरोपी कोई और नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सगे भाई हैं, जो मिलकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:34 PM IST
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Etawah cyber fraud case
Etawah cyber fraud case

इटावा/अन्नू चौरसिया: इटावा पुलिस ने चार सगे भाइयों को साइबर फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया है. इनके पास से 30 लाख 60 हजार रुपये नकद, 60 लाख 58 हजार 42 रुपये डिजिटल खातों में निवेश, और कई राज्यों में दर्ज 20 से अधिक एनसीआर (शिकायतें) सामने आई हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 19 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक समेत अन्य सामान भी बरामद किया है.

इटावा जनपद के थाना बसरेहर और वैदपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का पर्दाफाश किया. खास बात यह है कि ये सभी आरोपी अलग-अलग जगहों के नहीं, बल्कि एक ही परिवार के चार सगे भाई हैं.

दरअसल, सतीश जो पानीपत में नौकरी करता था, उसकी मुलाकात साइबर फ्रॉड में शामिल एक युवक से हुई. उसके संपर्क में आने के बाद सतीश ने इस काम से तेजी से पैसा कमाना शुरू किया और बाद में नौकरी छोड़कर घर लौट आया. जब अन्य भाइयों ने उसकी कमाई देखी, तो उन्होंने भी साइबर फ्रॉड का रास्ता अपना लिया और सभी मिलकर इस अवैध काम में शामिल हो गए.

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ये लोग 82 लॉटरी ऐप समेत कई अनरजिस्टर्ड ऐप के जरिए ठगी करते थे. इनके संपर्क में साइबर ठगों का नेटवर्क था, जिसके माध्यम से ठगी की रकम इनके खातों में ट्रांसफर की जाती थी. इनके खिलाफ देश के कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं, जिससे स्पष्ट है कि इन्होंने व्यापक स्तर पर लोगों को निशाना बनाया.

करोड़ों की संपत्ति का खुलासा
मामले में कुछ बैंककर्मियों की संलिप्तता भी सामने आई है, जिनके खिलाफ जांच जारी है. पुलिस के अनुसार, कुल 91 लाख 18 हजार 42 रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसमें 30 लाख 60 हजार रुपये नकद और करीब 60 लाख रुपये डिजिटल खातों में निवेश के रूप में पाए गए हैं. इसके अलावा 9 मोबाइल फोन, 19 एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक और एक बाइक समेत अन्य सामान बरामद किया गया है. 

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