7 साल का इंतजार खत्म! इटावा सफारी के शेरों के लिए दुल्हन की तलाश पूरी, रोहतक से आई सुधा करेगी नए कुल की शुरुआत

अन्नू चौरसिया/इटावा: इटावा लायन सफारी में जन्मे शिंबा और सुल्तान बब्बर शेरों के लिए शेरनी की तलाश 7 वर्ष बाद खत्म हो चुकी है. 7 वर्षों से शेरनी की तलाश लगातार की जा रही थी. इसके लिए देश के कई चिड़ियाघरों से बात चल रही थी. लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी बात नहीं बन पा रही थी. लेकिन यह तलाश अब रोहतक जू में जाकर खत्म हो गई है. इटावा के बब्बर शेरों के लिए रोहतक जू से शेरनी सुधा को लाया गया है. नियमानुसार शेरनी सुधा के बदले इटावा सफारी से एक शेर को भेजा गया है. इस समय इटावा लायन सफारी में 23 शेर-शेरनियां मौजूद है. वहीं रोहतक से लाई गई शेरनी को 15 दिन तक क्वारंटाइन किया गया है.

दरअसल सफारी में अभी तक मौजूद शेरनियों का रिश्ता ब्लड से रिलेटेड था. बल्ड लाइन चेंज करने के लिए अन्य सफारी से शेरनी की जरूरत थी, जो अब खत्म हो चुकी है.

शेरों की अदला-बदली पर सफारी प्रशासन ने बताया

इस मामले को लेकर सफारी पार्क के उप-निदेशक विनय कुमार ने बताया कि शेरनी की तलाश तो बहुत दिनों से चल रही थी. सफारी में जेसिका और मनन बब्बर शेर ज्यादातर शेर जन्मे हैं जो कि एक ही ब्लड लाइन के हो रहे थे, हमारा प्रयास था कि बाहर से एक शेरनी मिल जाए तो बल्ड लाइन बदल जाए. हमारे लायन सफारी में जन्मे शिम्बा और सुल्तान 2016 में जन्मे थे. तब से ब्रीडिंग में उपयोग नहीं हो रहा था. इसीलिए हरियाणा के रोहतक जू से एक शेरनी को लाया गया है. केंद्रीय चिड़ियाघर से इजाजत मिली थी और यह भी शर्त थी कि बदले में एक बब्बर शेर जाएगा और उसके बदले शेरनी को भेजा जाएगा. इसी के तहत हमारे बब्बर शेर अज्जू को रोहतक भेजा गया है और रोहतक जू से शेरनी सुधा को लाया गया है अभी शेरनी सुधा को 15 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन किया गया है और उसके बाद बब्बर शेर सिंबा और सुल्तान से मिलाने की प्रक्रिया की जाएगी. वर्तमान में इटावा लायन सफारी में 23 बब्बर शेर शेरनियां मौजूद है.

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दो बार मां बन चुकी है सुधा

शेरनी सुधा पहले ही दो बार मां बन चुकी है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि वह ब्रीडिंग कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकती है. हालांकि, उसे इटावा लाने से पहले उसके स्वास्थ्य की पूरी जांच कराई जाएगी. इसके लिए नमूने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज भेजे जाएंगे.

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