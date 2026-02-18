Advertisement
Etawah News: तुम चल आओ, अब मैं पति के साथ रहूंगी... दरवाजे पर ठुकराया प्यार, फिर प्रेमी ने खुद को मार ली गोली

Etawah News: इटावा जिले में एक अधेड़ ने अपनी प्रेमिका के घर के बाहर खुद को तमंचे से गोली मार ली. प्रेम संबंधों में चल रहे विवाद के बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Feb 18, 2026, 01:51 PM IST
Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मंगलवार रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के घर के बाहर खुद को तमंचे से गोली मार ली. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम हलूपुरा की बताई जा रही है. मृतक की पहचान अनिल कुमार (48) उर्फ पप्पू पुत्र रामचंद्र कठेरिया, निवासी ग्राम मनोना थाना करहल, जनपद मैनपुरी के रूप में हुई है. वह पेशे से राजमिस्त्री था. बताया जा रहा है कि अनिल के अपनी साले की पत्नी लक्ष्मी से पिछले कई वर्षों से प्रेम संबंध थे. महिला दो बच्चों की मां है और करीब 10 वर्षों से वह अनिल के साथ रह रही थी.

जानकारी के अनुसार, दो माह पहले आपसी विवाद के चलते महिला अपने मायके से ससुराल ग्राम हलूपुरा आकर रहने लगी थी. मंगलवार देर रात अनिल उसे वापस अपने साथ ले जाने के लिए पहुंचा, लेकिन महिला ने अपने पति के साथ रहने की बात कहते हुए जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद अनिल ने गली में ही अपने पिट्ठू बैग से तमंचा निकालकर सिर में गोली मार ली.

घटना की सूचना मिलते ही बकेवर थानाध्यक्ष विपिन कुमार मलिक और सीओ भरथना रामदवन मौर्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साक्ष्य संकलन के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया.

परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, मृतक की पत्नी सुमन की दो वर्ष पूर्व आग से जलने से मौत हो चुकी है. उसके परिवार में एक पुत्री की शादी हो चुकी है, जबकि एक पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं पर भी पड़ताल कर रही है. 

