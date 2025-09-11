कार में जबरन ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया... नाबालिग की बात सुनकर कांप उठा परिवार
कार में जबरन ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया... नाबालिग की बात सुनकर कांप उठा परिवार

Etawah News: इटावा में एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि वह घर से स्कूल जा रही थी. उसी वक्त कार सवार चार लोग आए और हमको कार में डालकर ले गए. इसके बाद मेरे साथ गलत कार्य किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:36 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर घर से स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को कार में अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने छेड़छाड़ में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है. वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाए संगीन आरोप.

क्या है पूरा मामला?
जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के सराय एशर गांव की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि वह घर से स्कूल जा रही थी. जिसके बाद कार सवार चार लोग आए और हमको कार में डालकर ले गए और एक घर में जाकर मेरे साथ गलत कार्य किया और उसके बाद हमें छोड़ दिया है और धमकी भी दी कि अगर शिकायत करेगी तो जान से मार देंगे. 

कौन थे आरोपी?
वहीं इस मामले में पीड़िता के पिता का आरोप है कि आरोपियों में एक युवक को पहचानते है क्योंकि वह गांव दूधिया का है  और दूध लेने के लिए आता था. पुलिस कार्यवाही कुछ और कर रही है और हम लोग कुछ और लिखकर शिकायत दे रहे है पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा है.

एसएसपी की बयान
वहीं इस मामले में एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा सुसंगत धाराओं में दर्ज कर लिया गया है दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था मेडिकल परीक्षण कराया गया है कोर्ट में बयान होगा जो भी बयान होंगे उस धाराओं में तब्दीली कराते हुए कार्यवाही की जाएगी. 

