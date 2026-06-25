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Etawah Interchange Project: तीन बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा नया इंटरचेंज, ट्रंपेट जंक्शन से 12 जिलों की यात्रा होगी आसान

UP Expressway Link: इटावा के कुदरैल गांव में आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड और गंगा लिंक एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला बड़ा इंटरचेंज बनाया जाएगा. इसके बनने से 12 जिलों की सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jun 25, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:16 PM IST
Etawah Interchange Project: तीन बड़े एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ेगा नया इंटरचेंज, ट्रंपेट जंक्शन से 12 जिलों की यात्रा होगी आसान
Image Credit: Etawah newsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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