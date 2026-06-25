12 जिलों को फायदा

ट्रंपेट जंक्शन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वाहन बिना रुके एक से दूसरे एक्सप्रेसवे पर आ-जा सकेंगे. इससे यात्रा का समय कम होगा. इस इंटरचेंज के बनने से इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, कानपुर देहात के साथ-साथ चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर जैसे बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचना आसान होगा. वाहन बिना रुके एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और जाम की समस्या भी कम होगी.