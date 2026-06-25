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UP Expressway Link: उत्तर प्रदेश के इटावा के कुदरैल गांव में उत्तर प्रदेश का एक अनोखा इंटरचेंज (ट्रंपेट जंक्शन) बनाया जाएगा, जहां आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा लिंक एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ जाएंगे. इससे 12 जिलों के लोगों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर आसान हो जाएगा.
12 जिलों को फायदा
ट्रंपेट जंक्शन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि वाहन बिना रुके एक से दूसरे एक्सप्रेसवे पर आ-जा सकेंगे. इससे यात्रा का समय कम होगा. इस इंटरचेंज के बनने से इटावा, औरैया, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जालौन, कानपुर देहात के साथ-साथ चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर जैसे बुंदेलखंड के जिलों तक पहुंचना आसान होगा. वाहन बिना रुके एक एक्सप्रेसवे से दूसरे एक्सप्रेसवे पर जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और जाम की समस्या भी कम होगी.
कितनी आएगी लागत
परियोजना के तहत करीब 120 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है. इंटरचेंज व जिले की सीमा में छह किमी लंबे गंगा लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
होगी आधुनिक सुविधाएं
इंटरचेंज के आसपास लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, होटल, फ्यूल स्टेशन और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
मेरठ व उत्तराखंड पहुंचना आसान
अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के पूरा होने के बाद दिल्ली, मेरठ और उत्तराखंड तक पहुंचना भी पहले से अधिक आसान हो जाएगा. यह इंटरचेंज इटावा और आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
क्या होता है ट्रंपेट जंक्शन
अधिकारियों के मुताबिक ट्रंपेट जंक्शन एक विशेष प्रकार का रोड जंक्शन होता है, जिसका उपयोग तब होता है, जब कोई एक सड़क या हाईवे सीधे किसी अन्य बड़े एक्सप्रेसवे पर खत्म होती है. इसका आकार संगीत वाद्य यंत्र तुरही (ट्रंपेट ) जैसा होता है और इसे बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल या क्रास-ट्रैफिक के गाड़ियां गुजारने के लिए डिजाइन किया जाता है.