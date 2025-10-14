दादरपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गगन यादव गिरफ्तार, मेरठ से दबोचा गया फरार आरोपी, कथावाचकों के अपमान के बाद भड़काया था बवाल

Etawah News: इटावा जनपद के बहुचर्चित चोटी कांड और दादरपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने इस पूरे उपद्रव का मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है.
Trending Photos
Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में बहुचर्चित चोटी कांड व दादरपुर हिंसा मामले में इटावा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इस मामले के मुख्य साजिशकर्ता गगन यादव को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
क्या था मामला?
26 जून 2025 को थाना बकेवर क्षेत्र के ग्राम दादरपुर में कथावाचकों के अपमान और मारपीट की घटना के बाद गगन यादव के आह्वान पर सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे. भीड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हिंसा, तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया था. इस दौरान कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और इलाके में तनाव का माहौल बन गया था.
घटना के तुरंत बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और 14 वाहनों को जब्त किया था. जांच में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मेरठ निवासी गगन यादव का नाम सामने आया था. वह घटना के बाद से फरार चल रहा था.
एसएसपी के निर्देशन में बनी विशेष टीम
मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था. लगातार तलाश के बाद इटावा क्राइम ब्रांच और बकेवर पुलिस की संयुक्त टीम ने मेरठ में छापेमारी कर गगन यादव को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद गगन यादव का मेडिकल परीक्षण डॉ. भीमराव अंबेडकर संयुक्त अस्पताल में कराया गया. इसके बाद उसे अदालत में पेश कर माहोला सेंट्रल जेल भेज दिया गया.
पुलिस की बड़ी सफलता
एसपी ग्रामीण श्रीश चंद्र ने बताया कि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता है. उन्होंने कहा कि इससे पहले 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब मुख्य साजिशकर्ता की गिरफ्तारी से पूरे मामले की जांच को गति मिलेगी.
और पढे़ं; इज्जत और तानों के बीच पिस गए रिश्ते… ‘एक शब्द’ ने बुजुर्ग दादी की ली जान! गोरखपुर में पोती बनी हत्यारी