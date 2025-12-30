इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा, मंदिर से लौटते वक्त तेज रफ्तार ने छीन ली मां-बेटे की जिंदगी, एक महीने पहले हुई थी बेटे की शादी

Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी दी. जिससे स्कूटी सवार मां बेटे उछलकर खेत में जा गिरे और दोनों की दर्दनाक मौत हुई. ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों मंदिर से दर्शन कर वापस घर जा रहे थे. वहीं बेटे की एक माह पहले शादी हुई थी. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है.

कहां पर हुई ये घटना?

इटावा जनपद के थाना सैफई इलाके के हवाई पट्टी रोड के बाद नगला बिहारी मोड़ पर ये घटना हुई है. जहां पर

तेज रफ्तार कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, कार इतनी तेज थी कि कार की टक्कर लगने के बाद स्कूटी सवार मां बेटे उछलकर खेत में जा गिरे जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई है.

दर्शन करने के बाद लौट रहे थे मां बेटे

बताया गया कि मैनपुरी जनपद के करहल थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरसई मासूमपुर गांव के रहने वाले युवक पंकज अपनी मां गुड्डी देवी के साथ में सैफई हवाई पट्टी क्षेत्र में स्थित मंदिर में दर्शन करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, मां बेटे को सैफई पीजीआई आनन फानन में पहुंचाया गया.

कार को छोड़कर आरोपी फरार

जहां पर डॉक्टर ने परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया है. घटना के बाद से आरोपी कार सवार कार को छोड़कर मौके से फरार हो गया है. वहीं इस घटना में बताया गया कि मृतक युवक पंकज की एक माह पहले ही शादी हुई थी. वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

बिजनौर मे खनन से भरे डंपर ने ट्रेक्टर ट्राली मे मारी पीछे से जोरदार टक्कर

वहीं थाना नजीबाबाद क्षेत्र के कोटद्वार मार्ग स्थित लुक्का धड़ी, जसवंतपुर उर्फ लुकादड़ी गांव के सामने खनन से भरे ओवरलोड डंपर ने युवक को कुचलकर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया. जानकारी के मुताबिक वीरू वाला क्षेत्र में संचालित खनन पट्टे से आ रहा तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ा. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर चालक सड़क पर गिर पड़ा और अगले ही पल डंपर ने उसे रौंद दिया.

हादसे में राजवीर, निवासी ग्राम शादीपुर की मौके पर ही मौत हो गई.सबसे गंभीर बात यह रही कि डंपर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जिससे पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने कोटद्वार मार्ग पर लंबा जाम लगा दिया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा ताकि हालात बेकाबू न हों.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लेकिन सवाल यह है कि ओवरलोड डंपर आखिर ग्रामीण सड़कों पर कैसे दौड़ रहे हैं? खनन पट्टों की निगरानी करने वाले जिम्मेदार अधिकारी कहां हैं? क्या परिवहन विभाग, खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है? स्थानीय लोगों का आरोप है कि खनन से जुड़े भारी वाहन दिन-रात नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन न तो चेकिंग होती है, न ही ओवरलोड पर कार्रवाई. जब हादसा हो जाता है, तब सिर्फ कागजी कार्रवाई कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है.

यह हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही से हुई मौत है. अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा. नजीबाबाद में एक बार फिर खनन माफिया और सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली. थाना नजीबाबाद क्षेत्र के कोटद्वार मार्ग स्थित लुक्का धड़ी, जसवंतपुर उर्फ लुकादड़ी गांव के सामने खनन से भरे ओवरलोड डंपर ने युवक को कुचलकर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया. जानकारी के मुताबिक वीरू वाला क्षेत्र में संचालित खनन पट्टे से आ रहा तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ा.