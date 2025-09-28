Advertisement
Etawah News: मुझे और मेरे बेटे को जान से मारना चाहता.... इटावा में विधवा महिला के साथ देवर ने किया बड़ा कांड!

Etawah News: इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर विधवा महिला के साथ देवर ने मारपीट की. इतना ही नहीं पति के निधन के बाद से ससुराल के लोग उन्हें और उनके बेटे को परेशान कर रहे हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:21 PM IST
Etawah Crime News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा में एक विधवा महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. महिला के पति की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है. मारपीट का आरोप उसके देवर पर लगाया गया है. पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कहां की है ये घटना?
इटावा जनपद के थाना बलरई इलाके के गढ़ी दलेल की रहने वाली विधवा महिला वर्षा ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते उसके देवर ने उसके साथ मारपीट की. उसके अनुसार, पति के निधन के बाद से ससुराल के लोग उन्हें और उनके बेटे को परेशान कर रहे है. 

पीड़ित महिला ने क्या कहा?
पीड़िता ने कहा कि मैं कमरे में बैठी थी, तभी मेरा देवर आया और मारना शुरू कर दिया. जब मैं वहां से भागी और सड़क पर आई, तब भी मुझे मारता रहा. मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की गई. मारपीट का पूरा मामला CCTV में कैद हो गया है. पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है. पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है. 

