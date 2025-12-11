Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

ब्लैकमेल के साए में टूटी जिंदगी… 20 लाख की मांग से त्रस्त युवक ने लगाया फंदा, आखिरी वीडियो में बयां किया दर्द

Etawah News: इटावा जिले में ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मारने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर दो लोगों को दोषी ठहराया है. पुलिस शव कब्जे मे लेकर पोस्टमार्टम प्रक्रिया के साथ जांच पड़ताल में जुटी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:22 PM IST
फाइल फोटो
फाइल फोटो

Etawah News/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. जहां पर  ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक युवक फंदे पर लटक गया. बता दें कि जान देने से पहले युवक ने चार वीडियो वायरल करके दो भाइयों पर ब्लैकमेल करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना जनपद के थाना भरथना इलाके के अंतर्गत पुराना भरथना मोहल्ले की बताई जा रही है. जहां पर एक युवक अभिषेक ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.  इस पूरे मामले को लेकर बताया गया है कि अभिषेक के मोहल्ले में ही रहने वाले दो युवक शैलेश और योगेश के द्वारा उनका वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था और 20 लख रुपए की लगातार डिमांड कर रहे थे जिससे परेशान होकर घर के अंदर जाल में लटक कर फांसी लगा ली और मृत्यु हो गई प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि यह दोनों भैंस का व्यापार करते हैं. 

इसी दौरान शैलेश और योगेश ने बाड़े में बंधी भैंस से अभिषेक के द्वारा दूध निकालने का वीडियो बनाकर उसको लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे.  तभी इस पूरे मामले में परिजनों को जानकारी लगी तब तक युवक अभिषेक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका था ब्लैकमेंलिंग का आरोप लगाते हुए अभिषेक ने मरने से पहले अपना वीडियो बनाकर दिल्ली में रह रहे अपने बड़े भाई को भेजा और उसने अपनी पूरी व्यथा बताई 

वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने शब को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम प्रक्रिया के साथ-साथ पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है. इसको लेकर एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है , मौत की असली वजह पुलिस जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आ पाएगी. 

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

