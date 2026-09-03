कानपुर नगर निगम में ETF प्रभारी ने दी इस्तीफा; बोले- ताकतवर लोग काम नहीं करने दे रहे

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Kanpur Nagar Nigam News: उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर निगम में टेंडर घोटाले की जांच से मचा हड़कंप अभी थमा भी नहीं था कि अब प्रवर्तन कार्यों को लेकर एक नया और बड़ा विवाद सामने आ गया है. नगर निगम की इनफोर्समेंट टास्क फोर्स के प्रभारी और सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल आलोक नारायन ने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश करते हुए नगर आयुक्त को तीन महीने का नोटिस दे दिया है.
उन्होंने सीधे तौर पर नगर निगम के प्रभावशाली लोगों और पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ईटीएफ प्रभारी का कहना है कि शहर में नियमों का पालन कराने के दौरान उनके काम में लगातार बाधाएं डाली जा रही हैं और अनुचित दबाव बनाया जा रहा है, जिससे निष्पक्ष होकर काम करना अब बेहद मुश्किल हो चुका है.
बिना जुर्माना दिए ई-रिक्शा छुड़ाने और एफआईआर न होने का आरोप
विवाद का मुख्य कारण दिसंबर 2024 की एक घटना को बताया जा रहा है. ईटीएफ प्रभारी के अनुसार, उनकी टीम ने प्रतिबंधित सिंगल यूज पॉलिथीन से भरा एक ई-रिक्शा पकड़ा था और जुर्माना न भरने के कारण उसे नगर निगम परिसर में खड़ा कराया था. आरोप है कि पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े पार्षदों ने वहां पहुंचकर भारी हंगामा किया और बिना जुर्माना जमा किए ही जबरन ई-रिक्शा छुड़ाकर ले गए. आलोक नारायन का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत की थी, लेकिन तत्कालीन नगर आयुक्त की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके उलट, नगर निगम की सदन बैठकों में ईटीएफ टीम पर कई मनगढ़ंत आरोप लगाए गए और इस दल को ही हटाने के प्रस्ताव पास कराने की कोशिशें शुरू कर दी गईं.
पार्षदों के दबाव में कार्रवाई और पक्षपात की शिकायत
इस्तीफे के नोटिस में ईटीएफ प्रभारी ने सात प्रमुख समस्याओं को उजागर किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्षदों के दबाव में आकर बिना किसी जांच के ही ईटीएफ के एक टीम लीडर और एक स्क्वाड कमांडर की सेवाएं समाप्त कर दी गईं. इसके अलावा, एक अनुशासनहीन स्क्वाड कमांडर को राजनीतिक संरक्षण देने और बिना काम किए ही उसे वेतन भुगतान करने जैसे गंभीर मामले भी उठाए गए हैं. आलोक नारायन ने अपनी शिकायत में यह भी दर्ज कराया है कि उनके आधिकारिक इनोवा वाहन को हटाकर उन्हें बोलेरो गाड़ी दे दी गई. इन सभी परिस्थितियों ने ईटीएफ के जवानों के मनोबल को गिराने का काम किया है.
प्लास्टिक का निस्तारण और बजट का पारदर्शी हिसाब
अपने नोटिस में ईटीएफ प्रभारी ने जब्त की गई लगभग 7,500 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के सुरक्षित और जल्द निस्तारण की मांग की है. इसके साथ ही उन्होंने अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता की मिसाल पेश करते हुए बताया कि देखभाल के लिए केयरटेकर के जरिए 10 महीनों में उन्हें 80 हजार रुपये मिले थे. इसमें से केवल 2 हजार रुपये खर्च हुए हैं और बाकी बचे 78 हजार रुपये वे नगर निगम में वापस जमा कराना चाहते हैं, जिसकी रसीद उन्हें मुहैया कराई जाए.
शानदार रिकॉर्ड वाली ईटीएफ के सामने खड़ा हुआ संकट
कानपुर में प्रतिबंधित प्लास्टिक को पकड़ने और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों के लिए साल 2019 में ईटीएफ का गठन किया गया था, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को शामिल किया गया है. ले. कर्नल आलोक नारायन की अगुवाई में इस टीम ने 2023 तक अपने पहले कार्यकाल में बेहतरीन काम किया था, जिसके लिए कानपुर ईटीएफ को पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान भी मिला था. उनकी इसी सख्त और बिना समझौते वाली कार्यशैली के कारण उन्हें 5 साल का दोबारा सेवा विस्तार दिया गया था और अगस्त 2024 में शासन ने उन्हें पूरे प्रदेश की ईटीएफ का नोडल अधिकारी भी बनाया था। हालांकि, अब स्थानीय राजनीति और अंदरूनी विरोध के चलते इस पूरी व्यवस्था के सामने एक बड़ा संकट पैदा हो गया है.