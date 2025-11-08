Unnao News: नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़! बाजार में खपाने के लिए रखी नकली 220 बोरी DAP जब्त

Unnao News: उन्नाव में स्थित गोदाम पर पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त छापेमारी में करीब 200 बोरी संदिग्ध DAP खाद बरामद, नामी ब्रांड की बोरियों में नकली खाद भरने की आशंका, सैंपल जांच को भेजे गए
उन्नाव न्यूज/ज्ञानेंद्र प्रताप : यूपी के उन्नाव जिले में किसानों से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जिले में संदिग्ध खाद के अवैध भंडारण और बिक्री की सूचना पर पुलिस एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को छापेमारी की. यह कार्रवाई IPS दीपक यादव के नेतृत्व में की गई. इस दौरान जिला कृषि अधिकारी शशांक कुमार भी मौके पर मौजूद रहे. टीम ने गोदाम से लगभग 200 बोरी संदिग्ध DAP खाद बरामद की है, जिनकी गुणवत्ता को लेकर गंभीर शक जताया गया है.
नामी ब्रांड के बैग में पैकिंग का शक
प्राथमिक जांच में पाया गया कि खाद नामी ब्रांड वाली डीएपी की बोरियों में भरी जा रही थी. आशंका है कि असली कंपनी के नाम और पैकेजिंग का उपयोग कर बाजार में नकली खाद को असली बताकर बेचा जा रहा था. इससे न सिर्फ किसानों को आर्थिक नुकसान होता, बल्कि फसल उत्पादन पर भी सीधा प्रभाव पड़ता।
कृषि विभाग ने लिया सैंपल, जांच रिपोर्ट का इंतजार
कृषि विभाग की टीम ने मौके से खाद के नमूने लिए हैं, जिन्हें लैब में गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि खाद पूरी तरह नकली थी या गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी. रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी।
मौके से गोदाम संचालक की भूमिका की जांच
छापेमारी के दौरान गोदाम संचालक और सप्लाई चैन पर भी निगरानी बढ़ाई गई है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह अवैध कारोबार कितने समय से चल रहा था और इसके पीछे और कौन लोग शामिल हैं. इस मामले में आपूर्ति नेटवर्क और संलिप्त व्यापारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है.
किसानों को बड़ा नुकसान होने से बचा
अगर यह खेप बाजार में पहुँच जाती, तो जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। नकली खाद फसल की गुणवत्ता, उत्पादन और मिट्टी की शक्ति पर गंभीर प्रभाव डालती है.
