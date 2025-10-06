वर्दी, भारत सरकार लिखी गाड़ी...कानपुर में पकड़ा गया फर्जी अफसर, शराब ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख ठगे

Kanpur News: कानपुर में खुद को इंडियन रेवेन्यू सर्विस का अफसर बताकर ठगी करने वाले नटवरलाल का मामला सामने आया है. आरोपी ने एक युवक को शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी कर ली.
Trending Photos
Kanpur Fake IRS Officer Arrest (प्रवीण पांडेय): यूपी के कानपुर जिले में एक फर्जी आईआरएस अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जो शराब का ठेका दिलाने के नाम पर क युवक से 6 लाख रुपये की ठगी कर चुका था. जब पीड़ितो को ठेका नहीं मिला और रकम भी वापस नहीं हुई तो उसने चकेरी थाने में शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
ठेका दिलाने का झांसा देकर ठगी
दरअसल पूरा मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है. जहां कर्मचारी नगर निवासी हिमांशु सक्सेना ने पुलिस को बताया कि साल 2023 में उसकी मुलाकात शिवकटरा निवासी दिव्यांश श्रीवास्तव से हुई, जिसने खुद को आईआरएस यानि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अधिकारी बताया. साथ ही आरोपी ने उन्हें आबकारी विभाग से शराब का ठेका दिला देने का झांसा भी दिया.
6 लाख की ठगी, पद की धौंस
इसके बाद आरोपी ने उनसे ठेका दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपये ठग लिये. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब उन्हें शराब का ठेका नहीं मिला तो उन्होंने आरोपी युवक से बातचीत की. इस पर वह टालमटोली करता रहा. साथ ही अपनी अपनी सरकारी सर्विस होने की धौंस भी दिखाता रहा.
पीड़ित ने की पुलिस से शिकायत, केस दर्ज
तंग आकर पीड़ित ने चकेरी पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी फर्जी आईआरएस अधिकारी बनकर घूमता है, आरोपी की वर्दी और आईकार्ड के साथ फोटो भी है. साथ ही आरोपी की कार में आगे की तरफ भारत सरकार और पीछे विहिप जिलामंत्री लिखा हुआ है. पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
यह भी पढ़ें - Lucknow News: मुजाहिद्दीन आर्मी के खिलाफ ATS की लखनऊ में रेड, हिरासत में 3 संदिग्ध, जांच में सामने आए कई राज!
यह भी पढ़ें - फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार, गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें