कानपुर में दरोगा बना 'टप्पेबाज', कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से लाखों की नगदी ले उड़ा

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर खुद को दरोगा बताकर युवक ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के मालिक के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया है. टप्पेबाज पेचकश से गोलक को तोड़कर एक लाख रुपए की नगदी और बैंग में रखे पचास हजार की नगदी समेत बैग लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की. एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है. पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है.

कहां की है ये घटना?

घाटमपुर थाना क्षेत्र के अशोक नगर दक्षिण मोहल्ला शिव हरे सिंह ने घाटमपुर थाने पहुंचकर थाने में.शिकायत की उनकी दुकान में एक बाइक से एक युवक आया, जो सर में हेलमेट लगाए हुए था, उसने खुद को घाटमपुर थाने में तैनात दरोगा बताया और मिनरल वाटर (आरओ का पानी) के बोतल की पेटी मांगी, जिसके एवेज में उसने एजेंसी मालिक को पांच सौ का नोट दिया. और एक पेटी मिनरल वाटर (आरओ का पानी) की पेटी ली.

फिर वह एजेंसी मालिक शिव हरे से बोला कि मेरे पास रस्सी नहीं है. बाइक में बंधने के लिए पड़ोस में रक्खी दुकान से रस्सी लाने को कहा, एजेंसी मालिक रस्सी लेने चले गए. जब वह वापस लौटे तो बाइक समेत फरार हो चुका था जब दुकान के अंदर गए तो गोला का ताला टूटा पड़ा था गोलक में रखे डेढ़ लाख की नगदी लेकर लेकर फरार हो गया था. सूचना पर . मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की.

