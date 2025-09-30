Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2942625
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में दरोगा बना 'टप्पेबाज', कोल्ड ड्रिंक एजेंसी से लाखों की नगदी ले उड़ा

Kanpur News: कानपुर जिले में टप्पेबाजों ने दिनदहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला. खुद को दरोगा बताकर एक युवक कोल्ड ड्रिंक एजेंसी में घुसा और पेचकश से गोलक तोड़कर लाखों रुपए नगद ले उड़ा. घटना के वक्त दुकान मालिक रस्सी लेने बाहर गया था. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur News
Kanpur News

Kanpur News/प्रवीन पांडेय:  उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर खुद को दरोगा बताकर युवक ने कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के मालिक के साथ टप्पेबाजी की घटना को अंजाम दिया है. टप्पेबाज पेचकश से गोलक को तोड़कर एक लाख रुपए की नगदी और बैंग में रखे पचास हजार की नगदी समेत बैग लेकर फरार हो गया. पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत की. एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है. पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है.

कहां की है ये घटना?
घाटमपुर थाना क्षेत्र के अशोक नगर दक्षिण मोहल्ला शिव हरे सिंह ने घाटमपुर थाने पहुंचकर थाने में.शिकायत की उनकी दुकान में एक बाइक से एक युवक आया, जो सर में हेलमेट लगाए हुए था, उसने खुद को घाटमपुर थाने में तैनात दरोगा बताया और मिनरल वाटर (आरओ का पानी) के बोतल की पेटी मांगी, जिसके एवेज में उसने एजेंसी मालिक को पांच सौ का नोट दिया. और एक पेटी मिनरल वाटर (आरओ का पानी) की पेटी ली.

 फिर वह एजेंसी मालिक शिव हरे से बोला कि मेरे पास रस्सी नहीं है. बाइक में बंधने के लिए पड़ोस में रक्खी दुकान से रस्सी लाने को कहा, एजेंसी मालिक रस्सी लेने चले गए. जब वह वापस लौटे तो बाइक समेत फरार हो चुका था जब दुकान के अंदर गए तो गोला का ताला टूटा पड़ा था गोलक में रखे डेढ़ लाख की नगदी लेकर लेकर फरार हो गया था. सूचना पर . मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की. 

Add Zee News as a Preferred Source

और पढे़ं: प्रेमिका को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रेमी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या, लड़की के भाइयों पर आरोप 

 यूपी का सबसे व्यस्त शहर कौन सा? मिनटों का सफर घंटों में बदल जाता,  कहीं आप भी तो नहीं फंस गए इस जाम में! 
 

TAGS

Kanpur News

Trending news

irfan solanki news
सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा, हाईकोर्ट ने दी थी जमानत
kaam ki khabar
आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, इलाज के नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
prayagraj news
UP के इस जिले के तीन मोहल्ले बनेंगे देश की धरोहर, इन महान विभूतियों की रही जन्मस्थली
safeek salmani
यूपी में बड़े हमले की साजिश में था सफील सलमानी, धर्मगुरुओं की हत्‍या की थी प्‍लानिंग
bulandshahr news
प्रेमिका को लेकर कोर्ट पहुंचे प्रेमी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या
Barabanki News
बाराबंकी में आवारा कुत्तों का आतंक! बुजुर्ग को नोच-नोचकर मार डाला,ग्रामीणों में दहशत
Bareilly latest news
बरेली हिंसा पर तौकीर रजा के रिश्तेदारों पर बड़ी कार्रवाई, संपत्ति सील, चलाया बुलडोजर
Rampur News
अब गांव भी बदलेंगे शहर जैसे! यूपी के इस गांव में खुला पहला मॉल
Lucknow latest news
UP में नए बिजली कनेक्शन के लिए नई शर्त लागू, राज्य उपभोक्ता परिषद ने किया विरोध
Badaun news
यूपी के इस जिले में बनेगा नया रिंग रोड़, सैकड़ों गांवों के किसानों की जमीन बनी सोना
;