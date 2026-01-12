Advertisement
Etah News: बेटी को प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत देख बेकाबू हुआ परिवार… ईंट-खुरपी से दोनों को मौत के घाट उतारा

Etah News: एटा जिले में प्रेम-प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 12, 2026, 11:47 AM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

एटा/हर्ष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने  वाली घटना सामने आई है. जहां पर प्रेम-प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई. ऐसा बताया जा रहा है कि प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक और उसकी प्रेमिका को परिजनों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद गुस्से और तथाकथित ‘इज्जत’ के नाम पर दोनों की जान ले ली गई. 

कहा की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना थाना जैथरा क्षेत्र के गढ़िया सुहागपुर गांव की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी अशोक दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाता था.  उसकी पांच बेटियां और दो बेटे हैं.  मृतका शिवानी चौथे नंबर की बेटी थी.  सोमवार को उसकी शादी तय थी और उसी दिन बारात आने वाली थी.  इससे पहले ही रविवार रात करीब 8 बजे प्रेमी दीपक उससे मिलने उसके घर पहुंच गया.  इसी दौरान लड़की के पिता ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. 

बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर पिता ने परिजनों और ग्रामीणों के साथ मिलकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोप है कि ईंट से सिर कुचलकर और खुरपी से गला काटकर प्रेमी दीपक और प्रेमिका शिवानी को मौत के घाट उतार दिया गया. 

दोनों की पहले ही हो चुकी थी शादी
सूत्रों के अनुसार, दोनों ने इलाहाबाद में आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली थी, लेकिन परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था. प्रेमी पहले भी लड़की को नोएडा ले जा चुका था, जिससे परिवार में पहले से ही नाराजगी थी. प्रेम संबंध की जानकारी होने पर शिवानी की कई शादियां पहले भी टूट चुकी थीं. 

घटना के बाद परिजनों ने रात में ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया.  सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. 

एटा SSP का बयान
SSP  श्याम नारायण सिंह ने बताया कि  दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.  माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

TAGS

Etah news

Trending news

