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एक साल में तीन बार अनशन, फिर भी नहीं मिला इंसाफ; अपनी ही जमीन के लिए भटक रहा किसान

Kanpur Dehat News: कानपुर देहात का एक किसान अपनी जमीन पर अवैध कब्जे और अफसरों की अनदेखी से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया है. आरोप है कि कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला. 

Written By  Alok Tripathi|Edited By: Pooja Singh|Last Updated: May 29, 2026, 01:18 PM IST
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Kanpur Dehat News
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Kanpur Dehat News: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के डेरापुर तहसील क्षेत्र के बिचौली गांव निवासी फूल सिंह ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे और अफसरों की अनदेखी से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गया है. आरोप है कि कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद उसे न्याय नहीं मिला, वो बीते एक साल से अधिकारियों के दफ्तरों के चौखट के चक्कर लगा रहा है.

फूल सिंह ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी गाटा संख्या 2009 मि. व 2011 की भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है. आरोप है कि रघुराज, राजबहादुर, बीरेन्द्र और विनोद नामक लोगों ने उसकी जमीन पर बांस-बल्ली और टट्टर लगाकर कब्जा कर लिया है. 

एक साल में तीन बार अनशन पर बैठा किसान 
पीड़ित किसान ने बताया कि वो बीते एक साल में आज तीसरी बार अनशन पर बैठा है. हर बार आश्वासन देकर घर भेज दिया जाता है, फिर कोई नहीं सुनता. फूल सिंह का कहना है कि उसने इस मामले में 19 मार्च 2024 से लेकर मई 2026 तक उप जिलाधिकारी डेरापुर, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री कार्यालय तक कई शिकायती पत्र भेजे. यहां तक वो गोरखपुर तक गया लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई.

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पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश
किसान ने आरोप लगाया कि लेखपाल द्वारा भूमि की सही पैमाइश नहीं की गई एक दो बार अफसर वहां पहुंचे तो लेकिन निस्तरण नहीं कराया. फूल सिंह ने बताया कि 22 मई 2025 को वह जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद डीएम ने एसडीएम डेरापुर को पूरे मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके बावजूद जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया. बाद में कई बार राजस्व टीम और कानूनगो ने मौके पर जांच भी की, जिसमें किसान को सही पाया गया, लेकिन कब्जा दिलाने की कार्रवाई नहीं की गई.

क्या बोला पीड़ित किसान?
पीड़ित फूल सिंह ने बताया कि वो डर के वजह से गांव में नहीं सोते है. डीएम से मांग की है कि पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटवाकर उसे उसकी भूमि का कब्जा दिलाया जाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि ये किसान पहले भी कई बार आया है. पिछली बार एसडीएम ने तहसील के अधिकारियों को भेज कर कब्जा दिलवाया था, लेकिन उसका कहना है जितनी जमीन कब्जाई गई थी, उतनी नहीं मिली. आज फिर से शिकायत आई है, फिर से एसडीएम डेरापुर को निर्देशित किया गया है कि मामले की जांच कर किसान की समस्याओं का समाधान किया जाए.

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