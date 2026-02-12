फर्रुखाबाद में किसानों का ‘आर-पार’ आंदोलन; कलेक्ट्रेट का घेराव, 72 घंटे का अल्टीमेटम

फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जिला मुख्यालय पर किसानों का आंदोलन बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया. किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जिला अधिकारी कार्यालय का पूर्ण घेराव कर धरने पर बैठ गए. माहौल इतना गरमा गया कि प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. किसानों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि 72 घंटे के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

क्या हैं पूरा मामला ?

बता दे कि आंदोलन का मुख्य मुद्दा धान और गेहूं खरीद की सूची को लेकर है. किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने अब तक खरीद केंद्रों और पात्र किसानों की सूची जारी नहीं की है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. यूनियन नेताओं का कहना है कि जब तक सूची सार्वजनिक नहीं की जाती, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा. उनका दावा है कि कई किसानों की फसल तैयार है, लेकिन सूची स्पष्ट न होने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है.

जमीन अधिग्रहण के मामला ?

इसके साथ ही किसान जमीन अधिग्रहण के मामलों में चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर भी आक्रोशित हैं. उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के बजट में किसानों के हितों की अनदेखी की गई है और अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही.नेताओं ने इसे किसानों के हक की लड़ाई बताते हुए कहा कि यह आंदोलन सिर्फ एक सूची तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मान और अधिकार की जंग है. धरने के दौरान स्कूलों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया. किसानों का आरोप है कि जांच के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा है.

फिलहाल प्रशासन की ओर से वार्ता के संकेत मिले हैं, लेकिन कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब सबकी नजरें अगले 72 घंटों पर टिकी हैं क्या प्रशासन समाधान निकालेगा या फर्रुखाबाद में आंदोलन और उग्र रूप लेगा? हमारी टीम मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

