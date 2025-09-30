Advertisement
हिंदू लड़कियों को फंसाना मुस्लिम लड़कों का 'रोजगार', 5-20 लाख की फंडिंग! बीजेपी विधायक ने किया बड़ा दावा

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद के अमृतपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक ने बड़ा और संवेदनशील बयान देते हुए दावा किया कि संगठित तरीके से हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए फंसाया जा रहा है. उनका कहना है कि इस काम में मुस्लिम युवाओं को नियोजित किया जाता है.

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 30, 2025, 01:17 PM IST
BJP MLA Sushil Shakya
BJP MLA Sushil Shakya

Farrukhabad News/ARUN SINGH:   उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद  से अमृतपुर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ मुस्लिम युवाओं को योजनाबद्ध तरीके से हिंदू युवतियों को फंसाने के लिए लगाया जाता है. इन युवाओं से कहा जाता है कि वे हिंदू लड़कियों को फंसाएं और इसमें सफल होने पर उन्हें लाखों रुपए दिए जाते हैं.

5-20 लाख की फंडिंग!
विधायक सुशील शाक्य के अनुसार, साल में यदि एक हिंदू युवती फंसती है तो 5 लाख से 20 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है. उन्होंने बलरामपुर में हुए छांगुर बाबा कांड का हवाला देते हुए कहा कि धर्मांतरण में बाहरी शक्तियां और विदेशी फंडिंग भी शामिल हैं.  विधायक ने कहा कि इस देश में ईसाईकरण और हिंदू अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास चल रहा है. धर्म परिवर्तन चाहे ईसाई मिशनरियों से हो या किसी मुस्लिम संगठन से  दोनों ही मामलों में इसे अपराध मानकर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. 

हिंदू समाज धीरे-धीरे अल्पसंख्यक की स्थिति में 
सुशील शाक्य ने विधानसभा में दावा किया कि हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की यह गतिविधि संगठित और सुनियोजित तरीके से हो रही है, जिसमें करोड़ों की फंडिंग शामिल है. उनका कहना है कि ऐसे प्रयासों से हिंदू समाज धीरे-धीरे अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच सकता है. विधायक के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या ये मामले वाकई किसी संगठित नेटवर्क का हिस्सा हैं. अब यह जांच एजेंसियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण मामला बन गया है. यदि उनकी बातें सही हैं, तो सरकार और प्रशासन को कठोर कानून और कार्रवाई के लिए क्या कदम उठाने होंगे. यह अब देखने वाली बात होगी. 

