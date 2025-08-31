Farrukhabad News: ‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ वीडियो देख कांप उठे लोग!

Farrukhabad News/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर गणपति बप्पा का आयोजन चल रहा था. इस दौरान अचानक एक सांड पंडाल में घुस आया, जिससे पूरे कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई. श्रद्धालु और कलाकार जान बचाकर इधर-उधर भागे.

कहां की है ये घटना?

नवाबगंज थाना क्षेत्र के चिकन वाली गली की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गणपति देवा मोरया कमेटी की ओर से आयोजित इस देवी जागरण में मंच पर कलाकार ‘होली खेले मसाने पे’ गाने पर नृत्य कर रहे थे. तभी पीछे से सांड पंडाल में घुस गया. कलाकार तुरंत मंच छोड़कर भाग खड़े हुए.

अचानक हुई इस घटना से दर्शकों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हालांकि, दो लोगों को हल्की चोटें आईं लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. कुछ देर तक कार्यक्रम रुका रहा. आयोजकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर सांड को पंडाल से बाहर निकाला. इसके बाद माहौल शांत हुआ और फिर से देवी जागरण शुरू कराया गया.

