Farrukhabad News: ‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ वीडियो देख कांप उठे लोग!
Farrukhabad News: ‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ वीडियो देख कांप उठे लोग!

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में देर रात एक ऐसा वाकया हुआ, जिसने गणपति पंडाल में पहुंचे श्रद्धालुओं और कलाकारों की सांसें रोक दीं. मंच पर कलाकार पूरे जोश के साथ नृत्य कर रहे थे, तभी अचानक पंडाल में एक  सांड घुस आया. फिर...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:16 PM IST
bull suddenly entered Ganpati pandal

Farrukhabad News/अरुण  सिंह:  उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जहां पर गणपति बप्पा का आयोजन चल रहा था. इस दौरान अचानक एक सांड पंडाल में घुस आया, जिससे पूरे कार्यक्रम में अफरा-तफरी मच गई. श्रद्धालु और कलाकार जान बचाकर इधर-उधर भागे.

कहां की है ये घटना?
नवाबगंज थाना क्षेत्र के चिकन वाली गली की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गणपति देवा मोरया कमेटी की ओर से आयोजित इस देवी जागरण में मंच पर कलाकार ‘होली खेले मसाने पे’ गाने पर नृत्य कर रहे थे. तभी पीछे से सांड पंडाल में घुस गया. कलाकार तुरंत मंच छोड़कर भाग खड़े हुए.

अचानक हुई इस घटना से दर्शकों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. हालांकि, दो लोगों को हल्की चोटें आईं लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. कुछ देर तक कार्यक्रम रुका रहा. आयोजकों और स्थानीय लोगों ने मिलकर सांड को पंडाल से बाहर निकाला. इसके बाद माहौल शांत हुआ और फिर से देवी जागरण शुरू कराया गया.

TAGS

Farrukhabad news

Trending news

Farrukhabad news
‘होली खेले मसाने पे’... गणपति पंडाल में घुसा सांड, फिर जो हुआ...
