फर्रुखाबाद में गरजा बाबा का बुलडोजर, पांचाल घाट पर अवैध कब्जे हुए जमींदोज

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद के ऐतिहासिक पांचाल घाट पर जिला प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया. सालों से गंगा किनारे कब्ज़ा करके बनाए गए मकानों और पक्के निर्माणों पर बाबा का बुलडोज़र गरजा और देखते ही देखते अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो गए. प्रशासन ने साफ कहा कि गंगा की ज़मीन और आस्था स्थल पर किसी भी तरह का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कार्रवाई से प्रभावित लोग क्या बोले?

कार्रवाई से प्रभावित लोगों का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया. कुछ साधुओं ने आरोप लगाया कि वे गंगा किनारे साधना और तपस्या करते आ रहे थे, लेकिन बिना सुनवाई उनका आश्रम जैसी छावनी हटा दी गई. वहीं, स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि आम जनता और साधुओं के मकानों पर कार्रवाई हुई, मगर राजनीतिक नेताओं के गेस्ट हाउस और होटलों को छुआ तक नहीं गया.

प्रशासन ने किया अतिक्रमण मुक्त

पांचाल घाट सदियों से आस्था का केंद्र रहा है. यहां गंगा स्नान, साधु-संतों की तपस्या और धार्मिक आयोजनों में दूर-दूर से लोग आते हैं. अब प्रशासन इस क्षेत्र को अतिक्रमण-मुक्त कर इसे पर्यटन और विकास से जोड़ने की योजना बना रहा है.

क्या बोले अधिकारी?

अधिकारियों का कहना है कि घाट को संवारकर इसे न सिर्फ धार्मिक स्थलों से जोड़ा जाएगा बल्कि इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और गंगा की धारा भी स्वच्छ व अविरल रहेगी.गंगा की गोद में बसा पांचाल घाट अब एक नए स्वरूप में निखरने की तैयारी में है. आस्था और विकास के इस संगम से माना जा रहा है कि यह क्षेत्र आने वाले समय में जनआस्था और पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है.