न लाइसेंस, न कारोबार...फिर भी मजदूर के नाम 69 लाख का नोटिस, कलक्ट्रेट में आत्मदाह करने पहुंचा पीड़ित

मामले पर क्या बोले मंडी सचिव?

लंबे समय से कोई सुनवाई न होने से हताश पीड़ित महेन्द्र ने प्रशासन से न्याय न मिलने की स्थिति में वहीं धरना देने और आत्महत्या करने की चेतावनी दी है. इस पूरे प्रकरण पर डीएम अंकुर लाठर ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंप दी है. नगर मजिस्ट्रेट ने मंडी सचिव अनूप कुमार से संबंधित पत्रावलियां और अभिलेख तलब किए हैं. वहीं, मंडी सचिव का कहना है कि पीड़ित ने अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले की जांच की जा रही है.