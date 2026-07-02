न लाइसेंस, न कारोबार...फिर भी मजदूर के नाम 69 लाख का नोटिस, कलक्ट्रेट में आत्मदाह करने पहुंचा पीड़ित

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Farrukhabad Satanpur Mandi Fraud News/ अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी समिति में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. कन्नौज के एक अनपढ़ और भूमिहीन मजदूर के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम पर फर्जी फर्म बना ली और 46 करोड़ का आलू व्यापार कर डाला. मंडी की ओर से अब पीड़ित पर 69 लाख रुपये का भारी-भरकम टैक्स का बकाया निकाल कर नोटिस जारी कर दिया गया है.
दर-दर भटक रहे पीड़ित की चेतावनी
पिछले डेढ़ महीने से दर-दर भटक रहे पीड़ित ने अब न्याय न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं. जनपद कन्नौज के ग्राम बनियानी (थाना गुरसहायगंज) निवासी महेन्द्र सिंह एक भूमिहीन और अनपढ़ (अंगूठा टेक) व्यक्ति हैं, जो परिवार पालने के लिए हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते हैं. उनके अनुसार, किसी अज्ञात जालसाज ने उनके दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर सातनपुर मंडी समिति, फर्रुखाबाद में 'अंजलि ट्रेडर्स' (फर्जी लाइसेन्स संख्या-एल/2020/78/63499581) के नाम से एक फर्जी लाइसेंस बनवा लिया.
कैसे हुआ इस फर्जीवाड़े का खुलासा?
इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब महेन्द्र के घर मंडी समिति से 69 लाख रुपये के बकाए का नोटिस पहुंचा. पीड़ित के साथ आए उनके गांव के ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि वे लोग पिछले लगभग डेढ़ महीने से डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और मंडी सचिव के कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं. उनकी मांग है कि फर्जी फर्म के गारंटर, डीडी बनवाने वाले और बैंक का करंट अकाउंट खोलने से संबंधित सभी प्रपत्र उन्हें उपलब्ध कराए जाएं. ताकि असली जालसाज का पता चल सके.
मामले पर क्या बोले मंडी सचिव?
लंबे समय से कोई सुनवाई न होने से हताश पीड़ित महेन्द्र ने प्रशासन से न्याय न मिलने की स्थिति में वहीं धरना देने और आत्महत्या करने की चेतावनी दी है. इस पूरे प्रकरण पर डीएम अंकुर लाठर ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंप दी है. नगर मजिस्ट्रेट ने मंडी सचिव अनूप कुमार से संबंधित पत्रावलियां और अभिलेख तलब किए हैं. वहीं, मंडी सचिव का कहना है कि पीड़ित ने अपने दस्तावेजों के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई है और इस मामले की जांच की जा रही है.
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