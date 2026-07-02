Add Zee Business As A Preferred Source
App

न लाइसेंस, न कारोबार...फिर भी मजदूर के नाम 69 लाख का नोटिस, कलक्ट्रेट में आत्मदाह करने पहुंचा पीड़ित

Farrukhabad Satanpur Mandi Fraud News: फर्रुखाबाद की सातनपुर मंडी समिति से बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है. यहां कन्नौज के एक अनपढ़ और भूमिहीन मजदूर के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम पर फर्जी फर्म बना ली और करोड़ों का कारोबार डाला. खुलासे के बाद इस मामले की जांच शुरू हो गई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 02, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:57 AM IST
न लाइसेंस, न कारोबार...फिर भी मजदूर के नाम 69 लाख का नोटिस, कलक्ट्रेट में आत्मदाह करने पहुंचा पीड़ित
Image Credit: Satanpur Mandi FraudSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मथुरा में पुलिस-STF की बड़ी कार्रवाई, बंद दुकान से 125Kg गांजा बरामद, मालिक अरेस्ट
Marijuana seized in mathura43 min ago
2
Ram Mandir Chanda Chori56 min ago
3
Ram Mandir offering theft1 hr ago
4
UP Rain Alert1 hr ago
5
Ayodhya news2 hrs ago