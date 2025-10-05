Advertisement
Farrukhabad Blast: फर्रुखाबाद कोचिंग सेंटर में कैसे हुआ ब्लास्ट? सीएम योगी के निर्देश के बाद 4 सदस्यों की कमेटी गठित

Farrukhabad Coaching Blast News: द सन क्लासेस लाइब्रेरी के ग्राउंड फ्लोर पर विस्फोट में दो लोगों के चीथड़े उड़ गए. इस हादसे में करीब पांच बच्चे घायल हो गए हैं. फॉरेंसिक टीम घटना के सभी कारणों की जांच में जुटी हुई है.

 

Farrukhabad news
Farrukhabad news

अरुण सिंह/ फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद में शनिवार को कोचिंग सेंटर में विस्फोट की घटना से हड़कंप मच गया. विस्फोट इतना जबरदस्त था कि घटनास्थल पर धुएं का गुबार कई फीट तक छा गया.  कोचिंग में पढ़ रहे सात छात्र-छात्राएं इसकी चपेट में आ गए. इस घटना में दो छात्रों की मौत हो गई.  घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां व एंबुलेंस घटना स्थल पर पहुंची.  करीब 80 मीटर की दूरी पर जाकर बिल्डिंग के गिरे अवशेष करीब 50 मीटर की दूरी पर मानव अंग पड़े मिले. इस हादसे के कारणों की जांच के लिए प्रशासन के स्तर पर कमिटी गठित की गई है.  इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर में भगदड़ मच गई.

घटना की जांच के लिए कमिटी गठित
फर्रुखाबाद कोचिंग विस्फोट मामले की जांच के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश जारी किए जाने के बाद से प्रशासन ने एक्शन तेज कर दिया है.  प्रशासन के स्तर पर घटना की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है. इसमें सिटी मजिस्ट्रेट, सीएफओ, सीओ सिटी और सदर एसडीएम को रखा गया है. घटना के कारणों को लेकर जांच करने के बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेगी.

50 मीटर दूर मिले मानव अंग
घटनास्थल से 50 मीटर दूर मानव अंग मिले हैं. घटना की जांच में लगातार पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम जुटी हुई है. जांच के दौरान मानव अंग मिलने के बाद विस्फोट की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं.

हिरासत में एक व्यक्ति
फर्रुखाबाद हादसे की पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है. फर्रुखाबाद कोचिंग सेंटर विस्फोट कांड में पुलिस ने जांच के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है.  वहीं, कोचिंग सेंटर के सभी रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं. घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक बना हुआ था, जिसमें मीथेन गैस जमा होने के कारण विस्फोट हो गया. हालांकि, स्थानीय लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

धमक से हिले मकान
विस्फोट की जोरदार धमक से 500 मीटर के दायरे में स्थित मकान तक हिल गए.  कंकरीट से बनी स्लैब और दीवारों के टुकड़े, लोहे की जाली दूर-दूर तक बिखरी नजर आई. कोचिंग के बाहर खड़ीं बाइकें, साइकिलें भी काफी दूर जा गिरी. 

कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, दो लोगों के पैर कटकर 20 फीट दूर गिरे, इलाके में हड़कंप

