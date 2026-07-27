फर्रुखाबाद में हाईवे पर खूनी खेल, बीवी-बच्चों के सामने युवक को गोलियों से भून डाला; गूंज से दहल उठे लोग

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Etawah Bareilly Highway Murder /अरुण सिंह: फर्रुखाबाद से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां इटावा-बरेली नेशनल हाईवे एक बार फिर गोलियों की गूंज से दहल उठा. थाना कादरी गेट क्षेत्र के पांचाल घाट के पास रविवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक की पत्नी और मासूम बच्चों के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी. वारदात इतनी दुस्साहसिक थी कि हाईवे पर अफरातफरी मच गई और लोग दहशत में इधर-उधर भागने लगे.
क्या है ये पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, करीब 30 वर्षीय अरुण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फरीदाबाद से दो दिन पहले वाराणसी दर्शन के लिए गए थे. दर्शन कर परिवार के साथ वापस लौटते समय पांचाल घाट के पास हाईवे किनारे वह कार रोककर सामान खरीदने के लिए उतरे. तभी पीछे से बिना नंबर की सफेद कार में सवार कई हमलावर वहां पहुंचे और अरुण को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं.
हमलावर फिल्मी अंदाज में मौके से फरार
गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा. गंभीर रूप से घायल अरुण सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़े, जबकि पत्नी और बच्चों की चीख-पुकार से घटनास्थल गमगीन हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फिल्मी अंदाज में मौके से फरार हो गए. हाईवे पर हुई इस सनसनीखेज हत्या की सूचना मिलते ही थाना कादरी गेट पुलिस मौके पर पहुंची. कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक आरती सिंह भी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. फिलहाल, हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस पुरानी रंजिश, आपसी विवाद और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. इस निर्मम हत्या के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जबकि हाईवे पर हुई इस वारदात ने जिले की कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
इस पूरे प्रकरण में कई सवाल सामने आए हैं-
1. क्या अपराधी हरियाणा से बनारस तक उनका पीछा कर रहे थे तो फिर उन्होंने फर्रुखाबाद की हत्या के लिए क्यों चुना?
2. आखिर अपराधियों में भीड़ भाड़ वाला एरिया कैसे निशाना बनाया?
3. आरोपी पूरी तरह शूटर थे, क्योंकि गोली सटीक अरुण हुडा को ही मारी गई.
4. अगर किसी ने अरुण हुड्डा को मारने की सुपारी दी थी, तो शूटर इतनी दूर तक उसका पीछा करते रहे और उसको शक भी नहीं हुआ.
5. क्या कोई अपराधियों को अरुण हुडा की लोकेशन लगातार भेज रहा था.
6. क्या कोई पारिवारिक साजिश क्योंकि आरोपियों ने सिर्फ व्यापारी को निशाना बनाया परिवार को नहीं.
7. पुलिस पर भी बड़े सवाल हाईवे की सुरक्षा में पीआरबी की बेहतरीन गाड़ियां लगी हुई है, जिनमें 360 डिग्री कैमरे लगे हुए हैं. आखिर किसी कैमरे में या किसी पीआरबी की गाड़ी में अपराधी कैद क्यों नहीं हुआ?
8. कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कोई लव एंगल तो नहीं.
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