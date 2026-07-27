फर्रुखाबाद में हाईवे पर खूनी खेल, बीवी-बच्चों के सामने युवक को गोलियों से भून डाला; गूंज से दहल उठे लोग

इस पूरे प्रकरण में कई सवाल सामने आए हैं-

1. क्या अपराधी हरियाणा से बनारस तक उनका पीछा कर रहे थे तो फिर उन्होंने फर्रुखाबाद की हत्या के लिए क्यों चुना?

2. आखिर अपराधियों में भीड़ भाड़ वाला एरिया कैसे निशाना बनाया?

3. आरोपी पूरी तरह शूटर थे, क्योंकि गोली सटीक अरुण हुडा को ही मारी गई.

4. अगर किसी ने अरुण हुड्डा को मारने की सुपारी दी थी, तो शूटर इतनी दूर तक उसका पीछा करते रहे और उसको शक भी नहीं हुआ.

5. क्या कोई अपराधियों को अरुण हुडा की लोकेशन लगातार भेज रहा था.

6. क्या कोई पारिवारिक साजिश क्योंकि आरोपियों ने सिर्फ व्यापारी को निशाना बनाया परिवार को नहीं.

7. पुलिस पर भी बड़े सवाल हाईवे की सुरक्षा में पीआरबी की बेहतरीन गाड़ियां लगी हुई है, जिनमें 360 डिग्री कैमरे लगे हुए हैं. आखिर किसी कैमरे में या किसी पीआरबी की गाड़ी में अपराधी कैद क्यों नहीं हुआ?

8. कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कोई लव एंगल तो नहीं.



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