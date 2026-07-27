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फर्रुखाबाद में हाईवे पर खूनी खेल, बीवी-बच्चों के सामने युवक को गोलियों से भून डाला; गूंज से दहल उठे लोग

Etawah Bareilly Highway Murder: फर्रुखाबाद में एक ऐसी वारदात हुई है, जिसने हर किसी को दहला दिया है. इटावा-बरेली नेशनल हाईवे पर एक युवक की उसकी बीवी-बच्चों के सामने ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई. इस वादवात से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 27, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:06 AM IST
फर्रुखाबाद में हाईवे पर खूनी खेल, बीवी-बच्चों के सामने युवक को गोलियों से भून डाला; गूंज से दहल उठे लोग
Image Credit: Farrukhabad News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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