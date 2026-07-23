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कागजों में कूड़ा निस्तारण, जमीन पर सड़ती गंदगी; फर्रुखाबाद में करोड़ों खर्च के बाद भी सड़कें बनीं डंपिंग यार्ड

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में सफाई व्यवस्था बदहाल है. हेवतपुर गढ़िया तिराहा पर मात्र चार मीटर चौड़ी सड़क में लगभग आधी सड़क कूड़े के विशाल ढेरों ने घेर रखी है. जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है. लगातार शिकायतों के बावजूद सफाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 23, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:45 AM IST
कागजों में कूड़ा निस्तारण, जमीन पर सड़ती गंदगी; फर्रुखाबाद में करोड़ों खर्च के बाद भी सड़कें बनीं डंपिंग यार्ड
Image Credit: Farrukhabad News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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