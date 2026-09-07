फर्रुखाबाद में JE को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंची टीम पर हमला

बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम

यह पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोको रोड का है. सोमवार को बिजली चोरी की शिकायत पर उपखंड अधिकारी अजय कुमार, अवर अभियंता मुख्तियार हुसैन और लाइनमैन चेकिंग करने पहुंचे थे. टीम ने परिसर की जांच की तो वहां बिजली चोरी मिलने का आरोप है. विभागीय टीम बिजली चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान आरोप है कि परिसर के मुखिया और उसके बेटे ने बिजली विभाग की टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट करने लगे.