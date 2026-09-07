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फर्रुखाबाद में JE को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंची टीम पर हमला

Farrukhabad News: बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंचे टीम पर हमला बोल दिया गया. आरोप है कि पिता-पुत्र ने जेई के साथ गाली गलौज शुरू कर दी. इसके बाद दौड़ा दौड़ाकर पीटा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 07, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:57 PM IST
फर्रुखाबाद में JE को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंची टीम पर हमला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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