फर्रुखाबाद में JE को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, बिजली चोरी की चेकिंग करने पहुंची टीम पर हमला

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Farrukhabad News: फर्रुखाबाद में बिजली चोरी की शिकायत पर चेकिंग करने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया. लोको रोड पर चेकिंग के दौरान बिजली चोरी मिलने के बाद कार्रवाई की तैयारी चल रही थी, तभी भवन स्वामी और उसके बेटे ने टीम के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि अवर अभियंता को दौड़ा-दौड़ाकर सड़क पर गिराकर पीटा गया. मारपीट का वीडियो भी सामने आया है. घायल जेई को मेडिकल के लिए भेजा गया. फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कराया गया है.
बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम
यह पूरा मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के लोको रोड का है. सोमवार को बिजली चोरी की शिकायत पर उपखंड अधिकारी अजय कुमार, अवर अभियंता मुख्तियार हुसैन और लाइनमैन चेकिंग करने पहुंचे थे. टीम ने परिसर की जांच की तो वहां बिजली चोरी मिलने का आरोप है. विभागीय टीम बिजली चोरी से जुड़े साक्ष्य जुटाते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर रही थी. इसी दौरान आरोप है कि परिसर के मुखिया और उसके बेटे ने बिजली विभाग की टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर मारपीट करने लगे.
गिराकर बेरहमी से पीटने का आरोप
अवर अभियंता मुख्तियार हुसैन के मुताबिक, उन्हें गिराकर बेरहमी से पीटा गया और विभागीय सरकारी कागजात भी छीन लिए गए. मारपीट में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्होंने फैक्चर की आशंका जताई है. वहीं, घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अवर अभियंता वहां से जाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी पीछे से कुछ लोग दौड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं और जमीन पर गिराकर मारपीट करते हैं.
फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज की गई एफआईआर
इस दौरान कुछ लोग बीच-बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं. घटना के बाद बिजली विभाग की टीम फतेहगढ़ कोतवाली पहुंची, जहां घायल कर्मचारियों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया. अवर अभियंता की तहरीर के आधार पर फतेहगढ़ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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