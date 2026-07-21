गंगा में समाई 1500 लोगों की उम्मीदें! GPS पर सड़क जिंदा, लेकिन गंगा निगल गई जिंदगी का रास्ता

अब कैसे हैं यहां के हालात?

आज हालात यह हैं कि जिस सड़क पर कभी लोग अपने सपनों की मंजिल तलाशते थे, उसी सड़क के अवशेष पर अब मवेशी चरा रहे हैं. खेत गंगा में समा गए. सड़क खत्म हो गई. रोजगार छिन गया और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो गई. गांव के लोग अब सरकार की ओर उसी उम्मीद से देख रहे हैं, जैसे डूबता हुआ इंसान किनारे की ओर देखता है. यह सिर्फ कटरी भीमपुर की कहानी नहीं यह उन हजारों किसानों की कहानी है, जो हर साल गंगा के कटान के साथ अपनी जमीन, अपना भविष्य और अपने सपने बहते हुए देखते हैं.