गंगा में समाई 1500 लोगों की उम्मीदें! GPS पर सड़क जिंदा, लेकिन गंगा निगल गई जिंदगी का रास्ता

राज्य चुनें
Farrukhabad Road News/ अरुण सिंह: कहते हैं विकास की पहचान सड़क से होती है, लेकिन जब वही सड़क गंगा की लहरों में समा जाए, तो सिर्फ रास्ता नहीं टूटता, लोगों की उम्मीदें भी बिखर जाती हैं. फर्रुखाबाद के कटरी भीमपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है. विडंबना देखिए, जिस सड़क पर आज गंगा बह रही है, GPS आज भी उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंचाने का दावा कर रहा है. तकनीक की दुनिया में सड़क जिंदा है, लेकिन जमीन पर उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है.
गंगा की लहरों का तांडव
यह तस्वीरें किसी फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई हैं, जो विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है. करीब 1500 लोगों की जिंदगी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क गंगा के कटान में समा चुकी है. जहां कभी स्कूल जाते बच्चों की हंसी सुनाई देती थी. किसानों की बैलगाड़ियां और बाइकें दौड़ती थीं, वहां आज सिर्फ गंगा की लहरें हैं और किनारे बैठे बेबस लोग, क्योंकि गंगा में न सिर्फ सड़क, बल्कि 1500 की आबादी भी गंगा की लहरों के तांडव से अब मात्र 200 रह गई है.
खेत-खलिहान, सड़क सब गंगा में जलमग्न
गांव खेत-खलिहान, सरकारी विकास स्कूल, जल जीवन मिशन की टंकी समेत सभी गंगा की लहरों में जलमग्न हो गए. विज्ञान कहता है कि तेज बहाव, मिट्टी की कमजोर पकड़ और लगातार बदलती नदी की धारा कटान को जन्म देती है, लेकिन सवाल यह है कि जब हर साल कटान की चेतावनी मिलती है, तो बचाव की तैयारी क्यों नहीं होती? क्या गरीब किसान की जमीन, उसका घर और उसकी रोजी-रोटी इतनी सस्ती है कि हर बरसात में गंगा के भरोसे छोड़ दी जाए?
अब कैसे हैं यहां के हालात?
आज हालात यह हैं कि जिस सड़क पर कभी लोग अपने सपनों की मंजिल तलाशते थे, उसी सड़क के अवशेष पर अब मवेशी चरा रहे हैं. खेत गंगा में समा गए. सड़क खत्म हो गई. रोजगार छिन गया और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो गई. गांव के लोग अब सरकार की ओर उसी उम्मीद से देख रहे हैं, जैसे डूबता हुआ इंसान किनारे की ओर देखता है. यह सिर्फ कटरी भीमपुर की कहानी नहीं यह उन हजारों किसानों की कहानी है, जो हर साल गंगा के कटान के साथ अपनी जमीन, अपना भविष्य और अपने सपने बहते हुए देखते हैं.
GPS आज भी सड़क दिखा रहा है, लेकिन क्या सरकार उन लोगों का रास्ता भी देख रही है, जिनकी जिंदगी का रास्ता गंगा निगल चुकी है? आखिर विकास का असली नक्शा मोबाइल की स्क्रीन पर बनेगा... या जमीन पर?