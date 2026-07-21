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गंगा में समाई 1500 लोगों की उम्मीदें! GPS पर सड़क जिंदा, लेकिन गंगा निगल गई जिंदगी का रास्ता

Farrukhabad Road News: फर्रुखाबाद के कटरी भीमपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां जिस सड़क पर आज गंगा बह रही है, जीपीएस आज भी उसी रास्ते से मंजिल तक पहुंचाने का दावा कर रहा है. तकनीक की दुनिया में सड़क जिंदा है, लेकिन जमीन पर उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:11 AM IST
गंगा में समाई 1500 लोगों की उम्मीदें! GPS पर सड़क जिंदा, लेकिन गंगा निगल गई जिंदगी का रास्ता
Image Credit: Farrukhabad Flood NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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