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कागजों में मिला पैसा, खाते में नहीं पहुंचा! फर्रुखाबाद की विधवा तीन साल से 30 हजार रुपये के लिए भटक रही

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले से एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 'राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना' की हकीकत कागजों में कुछ और और जमीन पर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है.

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 11:08 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: सरकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाना होता है, लेकिन जब फाइलों में मदद पहुंच जाए और हकीकत में लाभार्थी खाली हाथ रह जाए, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक विधवा महिला पिछले तीन वर्षों से अपने हक की 30 हजार रुपये की सहायता राशि पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है.

फतेहगढ़ के नगला दीना मोहल्ले की रहने वाली निर्मला राठौर ने अपने पति अनिल सिंह के निधन के बाद राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन किया था. आवेदन संख्या 3134212398 पर तहसील और जिला स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गईं. विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार 31 मार्च 2023 को भुगतान प्रक्रिया भी पूरी दिखा दी गई, लेकिन निर्मला के मुताबिक आज तक उनके बैंक खाते में एक रुपया भी नहीं पहुंचा.

निर्मला का आरोप है कि सहायता राशि जारी कराने के नाम पर उनसे पांच हजार रुपये रिश्वत मांगी गई थी. आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला यह रकम देने में असमर्थ रही, जिसके बाद उनका भुगतान अटक गया. हालांकि इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन मामला गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. न्याय की उम्मीद में निर्मला ने समाज कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, समाज कल्याण मंत्री और आईजीआरएस पोर्टल तक कई शिकायतें दर्ज कराईं. कई बार मामला मीडिया में भी उठा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका.

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इस मामले में सहायक जी. पटेल का कहना है कि विभाग की ओर से शासन और संबंधित अधिकारियों को कई पत्र भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. उनके अनुसार, इसी कारण भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. वहीं जब इस पूरे प्रकरण पर जिला समाज कल्याण अधिकारी से पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगी.

विभागीय पत्राचार के अनुसार जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कई बार निदेशालय को पत्र लिखकर बताया कि पीएफएमएस पोर्टल पर संबंधित लाभार्थी का डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसके चलते भुगतान नहीं हो पा रहा.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी रिकॉर्ड में तीन साल पहले भुगतान पूरा दिखाया जा चुका है, तो लाभार्थी के खाते में पैसा आखिर गया कहां? क्या यह केवल तकनीकी खामी है या फिर किसी स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है? और यदि रिश्वत मांगने के आरोप सही हैं, तो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का वास्तविक लाभ आखिर किसे मिल रहा है?

यह मामला न केवल एक विधवा की पीड़ा को उजागर करता है, बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़िता को उसका अधिकार दिला पाता है या नहीं. 

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