फर्रुखाबाद में दो ‘लव जिहाद’ के मामले से सनसनी, पुलिस ने दिखाई फुर्ती, घंटों में दोनों नाबालिग छात्राएं सकुशल बरामद

Farrukhabad News/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद कायमगंज सर्किल में कथित लव जिहाद के दो मामलों से हड़कंप मच गया है. दोनों ही मामलों में पुलिस ने बेहद तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में कार्रवाई की और दोनों नाबालिग छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया.

कहां का है पहला मामला?

थाना मेरापुर इलाके में दलित परिवार की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में शादाब नामक युवक और उसके साथी लकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीड़ित परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवकों ने धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया.

कहां का है दूसरा मामला?

वहीं दूसरी घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के अताईपुर गांव की है, जहां नाबालिग लड़की को गांव का ही युवक समीर कथित तौर पर बहला-फुसलाकर ले गया. इस मामले में भी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समीर को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक का बयान

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर दोनों ही मामलों में तेजी से कार्रवाई हुई. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या इनके अन्य केसों से भी संबंध हैं.

घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और गौरक्षा विभाग के पदाधिकारी पीड़ित परिवारों से मिले. जिला मंत्री अखिलेश मिश्रा ने पुलिस की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई ही समाज में गलत प्रवृत्तियों को रोक सकती है.

