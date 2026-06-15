प्रशासनिक चुनौतियां और सवाल

इस स्थिति ने कई तीखे सवाल भी खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग और आम यात्री यह पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे जैसी सुरक्षित और प्रतिबंधित जगह पर यह निर्माण किसने होने दिया? इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर से यह निर्माण कैसे बचा रहा? फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर किसी भी मुस्लिम संगठन या पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं, रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा है. सूत्रों के मुताबिक, रेलवे विभाग इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है. स्टेशन के सौंदरीकरण की उम्मीदों और इस विवाद के बीच, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस स्थिति को शांतिपूर्वक कैसे हल करता है.