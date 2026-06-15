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फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत इस स्टेशन का कायाकल्प करने की शुरुआत कर दी गई है. करीब 21 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले इस विकास कार्य का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है. हालांकि, विकास के इस बड़े प्रोजेक्ट के बीच एक विवाद भी खड़ा हो गया है, जिसने स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है.
क्या है पूरा मामला?
हाल ही में फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने स्टेशन का दौरा किया और अमृत भारत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया.
इसी निरीक्षण के दौरान उनकी नजर रेल पटरियों के ठीक बीच में बनी एक मजार पर पड़ी. रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह मजार सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी है और भविष्य में होने वाले स्टेशन के विस्तार कार्य में एक बड़ी बाधा है. रेलवे का मानना है कि पटरियों के इतने करीब किसी भी प्रकार का निर्माण न केवल सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है, बल्कि यात्रियों और ट्रेनों की आवाजाही के लिए भी खतरा पैदा करता है.
सांसद का सख्त रुख
इस मामले पर सांसद मुकेश राजपूत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सरकार की स्पष्ट नीति है कि रेलवे लाइन या हाईवे के निर्माण कार्य में जो भी बाधा आएगी, उसे बिना किसी भेदभाव के हटाया जाएगा. सांसद ने संकेत दिए हैं कि सौंदरीकरण और सुरक्षा को देखते हुए इस मजार को हटाना अनिवार्य है. उन्होंने इसे विकास में रोड़ा बताते हुए प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं.
प्रशासनिक चुनौतियां और सवाल
इस स्थिति ने कई तीखे सवाल भी खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग और आम यात्री यह पूछ रहे हैं कि आखिर रेलवे जैसी सुरक्षित और प्रतिबंधित जगह पर यह निर्माण किसने होने दिया? इतने लंबे समय तक प्रशासन की नजर से यह निर्माण कैसे बचा रहा? फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम पर किसी भी मुस्लिम संगठन या पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. वहीं, रेलवे प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुटा है. सूत्रों के मुताबिक, रेलवे विभाग इसे जल्द से जल्द हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है. स्टेशन के सौंदरीकरण की उम्मीदों और इस विवाद के बीच, अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस स्थिति को शांतिपूर्वक कैसे हल करता है.