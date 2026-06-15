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फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण: 21 करोड़ की लागत से यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत इस स्टेशन का कायाकल्प करने की शुरुआत कर दी गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 15, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:38 PM IST
फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण: 21 करोड़ की लागत से यात्रियों को मिलेंगी अत्याधुनिक सुविधाएं

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