फर्रुखाबाद का रामगंगा पुल दे रहा खतरे की दस्तक, पिलरों में उग आए पेड़

जड़ों के साथ नमी भी पिलर के भीतर पहुंचती है, जिससे सरिया में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसका सीधा असर पुल की मजबूती और उसकी उम्र पर पड़ता है. इसी वजह से लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियां पुलों पर उगने वाली घास, झाड़ियों और पौधों को तुरंत हटाने तथा दरारों की मरम्मत करने की सलाह देती हैं. क्योंकि शुरुआत में कुछ रुपये खर्च कर हटाया जा सकने वाला पौधा, अगर पेड़ बन जाए तो करोड़ों रुपये की मरम्मत की नौबत ला सकता है.