फर्रुखाबाद का रामगंगा पुल दे रहा खतरे की दस्तक, पिलरों में उग आए पेड़

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फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: फर्रुखाबाद में रामगंगा पुल की तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली हैं. पुल के पिलरों में पेड़-पौधे उग आए हैं. देखने में यह मामूली लग सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिहाज से यह किसी भी पुल के लिए खतरे की घंटी माना जाता है. सवाल यह है कि क्या समय रहते इनकी सफाई और मरम्मत होगी या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जाएगा?
फर्रुखाबाद के रामगंगा पुल के पिलरों में उग आए पेड़ अब पुल की सेहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, पौधों की जड़ें कंक्रीट की महीन दरारों में प्रवेश कर धीरे-धीरे उन्हें चौड़ा कर देती हैं. समय के साथ यही जड़ें कंक्रीट को अंदर से कमजोर करने लगती हैं.
जड़ों के साथ नमी भी पिलर के भीतर पहुंचती है, जिससे सरिया में जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है. इसका सीधा असर पुल की मजबूती और उसकी उम्र पर पड़ता है. इसी वजह से लोक निर्माण विभाग और संबंधित एजेंसियां पुलों पर उगने वाली घास, झाड़ियों और पौधों को तुरंत हटाने तथा दरारों की मरम्मत करने की सलाह देती हैं. क्योंकि शुरुआत में कुछ रुपये खर्च कर हटाया जा सकने वाला पौधा, अगर पेड़ बन जाए तो करोड़ों रुपये की मरम्मत की नौबत ला सकता है.
रामगंगा पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी समय रहते निरीक्षण, पौधों की सफाई और आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी तरह के खतरे से बचा जा सके. रामगंगा पुल सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही की जीवनरेखा है. ऐसे में पिलरों में उगते पेड़ महज हरियाली नहीं, बल्कि संभावित खतरे का संकेत भी हो सकते हैं. अब देखना होगा कि जिम्मेदार विभाग इस ओर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है.
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