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फर्रुखाबाद का रामगंगा पुल दे रहा खतरे की दस्तक, पिलरों में उग आए पेड़

फर्रुखाबाद के रामगंगा पुल के पिलरों में उगे पेड़ों ने पुल की मजबूती और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों ने जड़ों से कंक्रीट और सरिया को नुकसान का खतरा बताया है. स्थानीय लोगों ने तत्काल निरीक्षण और मरम्मत की मांग की है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:55 AM IST
फर्रुखाबाद का रामगंगा पुल दे रहा खतरे की दस्तक, पिलरों में उग आए पेड़
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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