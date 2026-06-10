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अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एसबीआई ब्रांच के लॉकर से 1 करोड़ रुपये के गहनों के गायब होने का आरोप लगाया गया है. सेना से रिटायर्ड सूबेदार ने बैंक मैनेजर और पांच अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. बैंक की आंतरिक जांच भी शुरू हो गई है.
यह है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, रामकुमार सेना से सूबेदार के पद से रिटायर हैं. रिटायर सूबेदार राम कुमार के मुताबिक, फतेहगढ़ स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया यानी एसबीआई में उनका लॉकर हैं. इसमें उन्होंने सोने-चांदी के जेवर रखे थे, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. रामकुमार के मुताबिक, यह लॉकर साल 2023 में लिया था. तब से बराबर लॉकर फीस भी देते आ रहे हैं.
8 जून को पहुंचे थे बैंक
रामकुमार के मुताबिक, 8 जून को वह अपने लॉकर से सामान निकालने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए. आरोप है कि लॉकर में रखे सोने-चांदी के जेवर गायब थे. सेना से रिटायर्ड सूबेदार रामकुमार का कहना है कि लॉकर खोलने की प्रक्रिया में ग्राहक की चाबी के साथ बैंक की मास्टर चाबी भी लगती है. दोनों चाबियां एक साथ ही लॉकर खुलने पर काम करती हैं. उनका आरोप है कि बिना बैंककर्मियों की मिलीभगत के ऐसा संभव नहीं.
बैंक मैनेजर समेत पांच पर एफआईआर
रामकुमार की तहरीर के आधार पर फतेहगढ़ पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पहले बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीओ ने स्पष्ट किया है कि बैंक जांच के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा. वहीं, बैंक प्रबंधन का कहना है कि नियमों के अनुसार किसी ग्राहक का लॉकर कोई और व्यक्ति नहीं खोल सकता. बैंक मैनेजर ने बताया कि लॉकर केवल ग्राहक ही खोल सकता है.