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SBI बैंक के लॉकर से गायब 1 करोड़ रुपये के जेवर, फर्रुखाबाद में रिटायर सूबेदार के उड़े होश

Farrukhabad news: सेना से रिटायर सूबेदार ने एसबीआई बैंक मैनेजर पर 1 करोड़ रुपये के जेवर गायब करने का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 10, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:31 PM IST
SBI बैंक के लॉकर से गायब 1 करोड़ रुपये के जेवर, फर्रुखाबाद में रिटायर सूबेदार के उड़े होश
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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