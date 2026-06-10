बैंक मैनेजर समेत पांच पर एफआईआर

रामकुमार की तहरीर के आधार पर फतेहगढ़ पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पहले बैंक की आंतरिक जांच रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. सीओ ने स्पष्ट किया है कि बैंक जांच के बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा. वहीं, बैंक प्रबंधन का कहना है कि नियमों के अनुसार किसी ग्राहक का लॉकर कोई और व्यक्ति नहीं खोल सकता. बैंक मैनेजर ने बताया कि लॉकर केवल ग्राहक ही खोल सकता है.