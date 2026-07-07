अजब-गजब फर्रुखाबाद! बाइक-कार चालकों को सबक सिखाने जब खुद सड़क पर उतरे 'यमराज'

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Farrukhabad News/ अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में सड़कों पर ऐसा नज़ारा दिखा, जिसे देखकर लोग कुछ पल के लिए ठिठक गए. सड़कों पर खुद यमराज उतर आए, लेकिन किसी की जान लेने नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने. मकसद था-यातायात नियमों का पालन कराने का संदेश देना. फर्रुखाबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अनोखा जागरूकता अभियान चलाया.
यमराज ने समझाए ट्रैफिक नियम
सेंट्रल जेल चौराहा, लालगेट और बड़े चौराहे पर पुलिस अधिकारियों के साथ यमराज के वेश में एक कलाकार लोगों के बीच पहुंचे. यमराज बने कलाकार ने राहगीरों और वाहन चालकों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी... फिर सीधे मेरे पास. इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अभियान के दौरान यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार, फतेहगढ़ कोतवाल तेज सिंह और सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी शिवकुमार ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.
क्या है पुलिस का मानना?
यमराज का यह रूप लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जिंदगी की कीमत समझाने के लिए सड़क पर उतरा था. पुलिस का मानना है कि अगर लोग यातायात नियमों का ईमानदारी से पालन करें, तो कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं. दरअसल, इन दिनों यूपी में सड़क दुर्घटनाएं काफी बढ़ गईं हैं. हर रोज जगह-जगह कई बड़े हादसे हो रहे हैं. इन हादसों में कई लोग अपनी जान गवां दे रहे हैं. जबकि, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो रहे हैं.
चर्चा का विषय बना ये अभियान
ऐसे में फर्रुखाबाद पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है. जिसके तहत दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. जिले में संदेश बिल्कुल साफ है नियम मानिए, सुरक्षित रहिए, वरना यमराज खुद रास्ता रोक सकते हैं. फिलहाल, फर्रुखाबाद पुलिस का यह अनोखा अभियान लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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