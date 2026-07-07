अजब-गजब फर्रुखाबाद! बाइक-कार चालकों को सबक सिखाने जब खुद सड़क पर उतरे 'यमराज'

यमराज ने समझाए ट्रैफिक नियम

सेंट्रल जेल चौराहा, लालगेट और बड़े चौराहे पर पुलिस अधिकारियों के साथ यमराज के वेश में एक कलाकार लोगों के बीच पहुंचे. यमराज बने कलाकार ने राहगीरों और वाहन चालकों को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी... फिर सीधे मेरे पास. इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अभियान के दौरान यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार, फतेहगढ़ कोतवाल तेज सिंह और सेंट्रल जेल चौकी प्रभारी शिवकुमार ने वाहन चालकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने, तेज रफ्तार से बचने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की.