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अजब-गजब फर्रुखाबाद! बाइक-कार चालकों को सबक सिखाने जब खुद सड़क पर उतरे 'यमराज'

Farrukhabad News: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उस वक्त लोग हैरान रह गए, जब सड़क पर अचानक पुलिस की जगह यमराज नजर आए. यमराज ने बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चल रहे लोगों को रोककर ट्रैफिक नियम समझाए. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी... फिर सीधे मेरे पास.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 07, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:31 AM IST
अजब-गजब फर्रुखाबाद! बाइक-कार चालकों को सबक सिखाने जब खुद सड़क पर उतरे 'यमराज'
Image Credit: Farrukhabad NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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